Oprichters United Wardrobe lanceren investeringsfonds voor Nederlandse startups

De oprichters van de voormalige modemarktplaats United Wardrobe, Sjuul Berden, Thijs Slijkhuis en Thijs Verheul, lanceren samen het Hippie, Hacker & Hustler Seed Fund (3HSF). Met 3HSF willen de ondernemers in totaal 2 miljoen euro investeren in Nederlandse pre-seed- en seed-startups.

De drie ondernemers richtten United Wardrobe in 2014 op. Het Nederlandse platform voor tweedehands mode werd in 2020 overgenomen door Vinted, waarin Berden, Slijkhuis en Verheul nog altijd aandeelhouder zijn. Verheul vertelt aan FashionUnited dat de ervaringen met United Wardrobe de basis vormden voor de opzet van het fonds. "Wij weten precies welke uitdagingen komen kijken bij het bouwen van een succesvolle startup. Het is een marathon met hoge pieken en diepe dalen. Daar hopen we ondernemers mee te ondersteunen."

Hoewel het fonds zich niet uitsluitend op de modesector richt, sluit Verheul investeringen in concurrenten van Vinted uit. Tegenover FashionUnited zegt hij daarnaast volop kansen te zien voor fashiontech, met name in technologie voor retourstromen, e-commerce en oplossingen die de online klantreis verbeteren.

Volgens Verheul is het fonds een logisch vervolg op de ervaring die de oprichters de afgelopen jaren hebben opgedaan als ondernemer én investeerder. "We hebben veel geleerd en spreken veel ondernemers, daarom willen we meer doen," licht hij toe. Nog vóór de officiële lancering heeft 3HSF al in twee startups geïnvesteerd, waardoor nog 1,75 miljoen euro beschikbaar is voor nieuwe investeringen. Het fonds investeert bedragen tussen de 75.000 en 300.000 euro per startup en richt zich op Nederlandse bedrijven met een technisch product en aantoonbare tractie, bij voorkeur in de softwaresector. Naast kapitaal willen de oprichters ondernemers ondersteunen met hun ervaring op het gebied van productontwikkeling, groei, fondsenwerving, het bouwen van marketplaces en het opschalen van een onderneming.