Oprichters van Perfectly Basics starten nieuw bedrijf voor AI-beeldproductie

Met een bagage van twintig jaar ervaring in e-commerce vonden de eigenaren van Perfectly Basics het tijd voor een nieuwe stap: Studio PB en Digital Model Management. Dit is geen traditioneel modellenbureau, maar een digitaal atelier waarin het bedrijf complete shoots produceert – van model en locatie tot volledige campagnes voor merken. Het nieuws werd bekendgemaakt via het zakelijke platform LinkedIn.

Zo gaat Studio PB te werk

Volgens de werkwijze van Studio PB start elk project met het ontwikkelen van een digitaal model dat aansluit bij de merkidentiteit van de klant. Op basis van input zoals maatvoering, pasvorm en gewenste uitstraling wordt een fotorealistisch lichaam opgebouwd waarop de collectie natuurgetrouw kan worden gevisualiseerd. Kleding wordt daarbij digitaal gescand of in 3D ontwikkeld, zodat plooien, materialen en pasvormen realistisch worden weergegeven.

Vervolgens wordt de volledige beeldtaal gecreëerd in een virtuele studio. Denk aan lichtopstellingen, camerastandpunten en locaties die digitaal worden opgebouwd en per beeld aangepast kunnen worden. Hierdoor zijn verschillende settings en campagnes in korte tijd te realiseren, zonder de logistiek van een traditionele fotoshoot. Ook kunnen beelden eenvoudig worden doorvertaald naar diverse kanalen, van e-commerce tot social media en wholesale-presentaties.

Efficiëntie en consistentie spelen een belangrijke rol in het concept. Omdat het digitale model en de omgeving bewaard blijven, kunnen merken op elk moment nieuwe beelden laten produceren in dezelfde stijl. Dit maakt het mogelijk om collecties gefaseerd te lanceren en productbeelden al beschikbaar te hebben voordat de fysieke samples aanwezig zijn.

Daarnaast benadrukt Studio PB dat de techniek ruimte biedt voor inclusiviteit en variatie. Digitale modellen kunnen in verschillende lichaamsvormen, leeftijden en looks worden ontwikkeld, zonder afhankelijk te zijn van casting, reistijden of beschikbaarheid.

AI is het productiemiddel, niet de eindbeslisser

Binnen het productieproces fungeert AI nadrukkelijk als hulpmiddel en niet als eindverantwoordelijke. Iedere beeldserie wordt geregisseerd, inhoudelijk beoordeeld en handmatig geselecteerd voordat deze wordt opgeleverd. Volgens het bedrijf ontvangen klanten daardoor geen onbewerkte AI-output, maar een gecureerde digitale shoot waarbij creatieve en redactionele keuzes door mensen worden gemaakt.

Traditionele shoots worden niet vervangen

Volgens de website is het niet de bedoeling om fysieke fotoshoots te vervangen. De digitale werkwijze wordt gepositioneerd als een aanvullend productiemodel. Voor campagnes, pre-samplebeelden, snelle lookbooks of specifieke sfeerconcepten kan de digitale aanpak efficiënter en flexibeler zijn dan een traditionele shoot.

De overname van Perfectly Basics door familiebedrijf Lutz

Na het stopzetten van de activiteiten in de zomer van 2025 kreeg Perfectly Basics alsnog een doorstart. Het merk werd overgenomen door het Nederlandse familiebedrijf Lutz, dat de naam en het logo voortzet als zelfstandig label met een eigen identiteit. Volgens beide partijen sluit de signatuur van Perfectly Basics – tijdloze stijl, hoogwaardige basics en persoonlijke service – aan bij de waarden van het modehuis, dat zijn oorsprong kent in 1904. In de nieuwe opzet is het merk gekoppeld aan de winkel en webshop van Lutz en beschikt het over een vernieuwd online platform, waar labels als Japan TKY, No Man’s Land, Majestic Filatures en James Perse worden aangeboden. Voor de oprichters betekende de overdracht het definitieve einde van hun betrokkenheid bij het oorspronkelijke bedrijf en daarmee ruimte voor een nieuw ondernemerschap met Studio PB.