Opschalen in Europa en productie hervormen: medeoprichtster en nieuw bestuurslid van Unspun over de groeiplannen

Innovator Unspan zet met de benoeming van Chris Blakeslee tot lid van de raad van bestuur de wereldwijde ambities kracht bij. Deze stap valt samen met de plannen van het bedrijf om zijn afvalarme 3D-weeftechnologie in Europa op te schalen als onderdeel van de volgende groeifase. Hiermee wil Unspun het traditionele toeleveringsketenmodel ontwrichten en voldoen aan de toenemende vraag naar lokale en duurzame productie.

Blakeslee, die eerder leiding gaf aan Athleta en senior functies bekleedde bij Alo Yoga en Bella+Canvas, treedt toe tot Unspun als het eerste onafhankelijke bestuurslid. Hij brengt bijna vijftien jaar ervaring in de kledingindustrie mee op het gebied van operations, sourcing en optimalisatie van de toeleveringsketen. Zijn benoeming markeert een beslissende stap in de commercialisering van Unspun's eigen Vega-systeem, een 3D-weefproces dat garen direct omzet in kledingstukken.

In een gesprek met FashionUnited vertelt Blakeslee dat hij zich aangetrokken voelde tot Unspun, niet alleen vanwege de ‘unieke en onderscheidende denkwijze’ van het leiderschapsteam – bestaande uit medeoprichters Beth Esponnette en Walden Lam, en CEO Kevin Martin – maar ook vanwege hun visie op de toekomst van productie. “De technologie van Unspun heeft het potentieel om de snelheid waarmee merken producten op de markt brengen te transformeren, terwijl de kosten worden verlaagd en wereldwijde risico's in de toeleveringsketen worden beperkt,” vertelt hij aan FashionUnited. “Het is een van de meest overtuigende innovaties die ik ben tegengekomen.”

Het leiderschapsteam van Unspun: (v.l.n.r.) medeoprichter Walden Lam, CEO Kevin Martin en medeoprichtster Beth Esponette. Credits: Ashley Batz voor Unspun.

Zorgvuldige, geclusterde uitbreiding in de EU voor een versnelde toeleveringsketen

Unspun, een B Corp-gecertificeerd bedrijf, werkt al samen met retailgiganten als Walmart en Decathlon aan proefprojecten voor lokale productie en afvalvermindering. De volgende belangrijke focus van het bedrijf is uitbreiding in de EU, waar initiatieven voor een circulaire economie en het consumentenbewustzijn op het gebied van duurzaamheid een veelbelovende omgeving hebben gecreëerd voor nieuwe productiemodellen.

Voor Blakeslee, die een groot deel van zijn carrière heeft besteed aan het opbouwen van wereldwijde activewear- en lifestylemerken, vertegenwoordigt de aanpak van Unspun een langverwachte modernisering van de toeleveringsketen voor kleding. Automatisering heeft veel aspecten van de textielproductie veranderd, van spinnen tot breien. Het naaiproces is echter grotendeels handmatig gebleven. Hierdoor blijft de productie afhankelijk van regio's met lage arbeidskosten en lange transportroutes.

“Bijna elk deel van het proces is nu geraakt door automatisering,” merkt Blakeslee op. “Toch is naaien ongrijpbaar gebleven. Daardoor zijn toeleveringsketens geografisch vastgelopen, omdat merken afhankelijk zijn van de beschikbare naaicapaciteit. De technologie van Unspun zou de eerste kunnen zijn die daar echt verandering in brengt.”

Blakeslee ziet dit niet alleen als een operationele, maar ook als een strategische innovatie. Door de productie te lokaliseren, kunnen merken sneller inspelen op veranderende consumententrends, voorraadrisico's verminderen en meer inzicht krijgen in hun productienetwerken. “Consumenten verwachten tegenwoordig sneller producten, met meer transparantie,” merkt Blakeslee op. “Unspun biedt een model dat zowel responsief als verantwoord is: het levert trendrelevante producten dichter bij de consument, met een kleinere ecologische voetafdruk.”

Medeoprichtster Beth Esponnette benadrukt dat de benoeming van Blakeslee op een cruciaal moment komt, nu het bedrijf zich voorbereidt op het betreden van nieuwe markten en het opschalen van de productiecapaciteit. “Chris weet wat er nodig is om technologie op grote schaal te operationaliseren,” vertelt ze aan FashionUnited. “Zijn begrip van wat merken nodig hebben en wat klanten verwachten, zal cruciaal zijn bij onze uitbreiding in de EU.”

Beeld van de Unspun-fabriek. Credits: Unspun.

Unspun heeft al een microfabriek in de EU en is van plan om het komende jaar bijna tien machines te implementeren, waarna verdere uitrol zal volgen. Volgens Esponnette zijn deze uitbreidingen zorgvuldig gericht om ervoor te zorgen dat machines in clusters worden geïntroduceerd in plaats van als losse eenheden. Dit maakt efficiënte schaalvergroting en consistente operationele prestaties mogelijk. “We zijn actief bezig onze machines wereldwijd te implementeren, maar we gaan slim te werk. We zorgen ervoor dat het niet om losse machines gaat, maar om clusters. Zo kunnen we onze inspanningen op een paar locaties concentreren,” aldus Esponnette.

Unspun richt zich op markten met hoge arbeidskosten waar reshoring aan populariteit wint

De focus van Unspun op de EU weerspiegelt een toewijding aan regio's waar hogere arbeidskosten en reshoring-trends lokale, on-demand productie waardevol maken. “We zien dat merken steeds vaker dichter bij de consument willen produceren, niet alleen om de doorlooptijden te verkorten, maar ook om de duurzaamheid te verbeteren,” zegt Esponnette. Ze voegt eraan toe dat een uitbreiding in de EU het bedrijf ook in staat stelt om te voldoen aan opkomende wettelijke normen, zoals digitale productpaspoorten, die traceerbaarheid van garen tot eindproduct bieden.

Unspun Vega lifestylebeeld. Credits: Ashley Batz voor Unspun.

Esponnette merkt op dat het gestroomlijnde productieproces van het bedrijf al zeer geschikt is om aan deze eisen te voldoen. “Van het garen tot het eindproduct, we kunnen alles op één plek samenbrengen, wat helpt bij het consolideren van informatie en compliance voor merken,” voegt ze toe.

De Vega 3D-weeftechnologie, die garen omzet in afgewerkte kledingstukken met minimaal afval, staat centraal in de strategie van Unspun. Door de traditionele stoffase te elimineren, vermindert het systeem de voorraadbehoefte drastisch en stelt het merken in staat sneller te reageren op de vraag van de consument. “De mogelijkheid om de productie dichter bij de consument te brengen, beïnvloedt tegelijkertijd het concurrentievermogen, de efficiëntie van de toeleveringsketen en de winstgevendheid,” aldus Blakeslee.

Voor merken als Walmart en Decathlon, bestaande partners van Unspun, biedt de technologie een dubbel voordeel: reactievermogen en duurzaamheid. Decathlon richt zich met name op het bereiken van bijna geen afval, terwijl Walmart kleinere productieruns onderzoekt om overtollige voorraad te verminderen. Esponnette benadrukt dat deze samenwerkingen een bredere verschuiving in de sector weerspiegelen naar gelokaliseerde, circulaire productie. “Beide zijn zeer geïnteresseerd in lokalisatie,” zegt ze. “Het past goed bij de huidige generatie van onze machine, die gericht is op efficiëntie met behoud van de vertrouwde productkwaliteit.”

Vega-materiaalsessie. Credits: Ashley Batz voor Unspun.

Vooruitkijkend wil Unspun de operationele en merkexpertise van Blakeslee combineren met zijn 3D-weeftechnologie om schaalbare productienetwerken in de EU op te bouwen, in plaats van losse locaties. Buiten Europa voorziet Blakeslee een gedecentraliseerde toekomst voor de kledingproductie. “Naarmate automatisering en AI de industrie blijven hervormen, en met de technologie van Unspun die de assemblage van kleding beïnvloedt, zouden we een wereld kunnen zien waarin de productie niet langer geconcentreerd is in een paar lagekostenregio's, maar wordt verspreid dichter bij de eindmarkten,” zegt hij.

Deze visie sluit aan bij het langetermijndoel van Unspun: circulariteit, waarbij kledingstukken uiteindelijk kunnen worden teruggebracht tot garen en opnieuw kunnen worden geproduceerd. Hoewel volledige circulariteit een toekomstige mijlpaal blijft, ligt de huidige focus op haalbare, uitvoerbare stappen die de industrie vandaag kan zetten. “Een van de grootste lessen is geweest hoe je een grotere visie kunt opdelen in behapbare stukken die haalbaar zijn voor zowel ons als de industrie,” aldus Esponnette.

Unspun Vega lifestylebeeld. Credits: Ashley Batz voor Unspun.