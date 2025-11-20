Opwaartse beweging: consumentenvertrouwen verbetert verder

Het Nederlandse consumentenvertrouwen zit in de lift. In november komt het indicatiecijfer neer op min 21, ten opzichte van min 27 in oktober. Dat is de grootste verbetering in bijna 4,5 jaar tijd, zo schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De opwaartse trend wordt vooral gestuwd door een verbetering in het oordeel over het economisch klimaat in november. Dit oordeel is een van 5 deelvragen die samen de hoogte van het consumentenvertrouwen bepalen. De deelindicator economisch klimaat verbeterde van min 46 naar min 34.

De laatste keer dat het consumentenvertrouwen relatief zo positief was, was in april en september 2024. Daarvoor moet men alweer terug naar november 2021 voor een niveau van min 20 en schoot aan het begin van de pandemie (maart/april 2020) het consumentenvertrouwen van min 3 naar min 23.