Orderchamp biedt nu ook dropshipping-oplossing aan

Online inkoopplatform Orderchamp breidt de diensten die het biedt verder uit. Het bedrijf heeft namelijk een dropshipping-oplossing gelanceerd, zo blijkt uit een persbericht.

Dropshipping is een vorm van fulfillment waarbij webshops de producten die ze aanbieden in hun shop niet zelf op voorraad hebben. Zodra zo’n winkel een product verkoopt, koopt de webshop deze in bij de leverancier die het product vervolgens direct naar de klant verzendt. Op deze manier hoeft de webshop zelf geen voorraad aan te houden.

“Met deze oplossing wil Orderchamp haar retailer en leveranciers netwerk in uitdagende economische tijden ondersteunen door hen de mogelijkheid te bieden om nieuwe verkoopkanalen te openen en cashflow uitdagingen te verminderen,” aldus Orderchamp in het persbericht. Retailers kunnen dankzij de optie nu kiezen welke producten ze wél op voorraad willen houden en welke producten ze direct willen laten leveren aan de klant door het merk. Retailers hebben hierdoor geen voorraadrisico.

De dienst is nu beschikbaar voor Shopify en Woocommerce webshops. Andere integraties zoals Lightspeed, Adobe Commerce en Prestashop volgen later in 2023.