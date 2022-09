Orderchamp en Tica Trends & Trade gaan strategische samenwerking aan

Inkoopplatform Orderchamp is een strategische samenwerking aangegaan met inkoopplatform Tica Trends & Trade. De twee bieden naar eigen zeggen samen ‘de allereerste volledige omnichannel inkoopervaring voor retailers uit Europa’ aan, aldus een persbericht.

Tica Trends & Trade is een cash & carry: een groothandel of inkoopcentrum waar ter plekke goederen of spullen kunnen worden bekeken en meegenomen. Het bedrijf heeft drie locaties verdeeld over Aalsmeer en Venlo. Orderchamp is juist een digitaal inkoopplatform. Door de samenwerking kunnen retailers offline producten bekijken en inkopen bij de Tica-locaties en deze producten ook online (opnieuw) bestellen via Orderchamp. Tica en Orderchamp focussen zich met de samenwerking op de Benelux en Duitsland.

“Al ruim vijfentwintig jaar biedt TICA kleine- en middelgrote ondernemers de mogelijkheid om een uniek assortiment in te kopen, waarmee zij zich kunnen onderscheiden van de massa. Online inkoopplatform Orderchamp deelt deze missie,” aldus Rogier Uivel (adjunct directeur, TICA) in het persbericht. “We zien het dan ook als een logische keuze om onze krachten te bundelen en ondernemers een rijkere beleving te kunnen bieden”.