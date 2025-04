Orderchamp lanceert B2B Order Portal

Orderchamp, dat bekendstaat om zijn B2b-inkoopplatform, lanceert een e-commerce oplossing waarmee merken en groothandelaars hun eigen branded B2B-webshop kunnen opzetten, orderbeheer kunnen automatiseren en verkoop aan zakelijke klanten kunnen optimaliseren. De B2B Order Portal geeft merken volledige controle over hun directe B2B-verkoopproces.

De B2B Order Portal is een eigen omgeving op het domein van het merk. Merken hebben hier de volledige controle over hun klantrelaties. De klantinformatie die via de de portal wordt verzameld, blijft eigendom van het merk en wordt niet gedeeld op het Orderchamp-platform, zo is te lezen.

De lancering van de B2B Order Portal is voor Orderchamp een logische stap. “Onze merken gaven aan dat bestaande B2B e-commerce systemen duur, complex en moeilijk te onderhouden zijn. Ze werken graag met onze software voor de marketplace, dus het was een logische volgende stap voor ons om ze een B2B-portaal voor directe verkoop te bieden”, aldus Joost Brugmans, CEO van Orderchamp. “Bovendien kunnen merken met de geïntegreerde software suite van Orderchamp het gebruik van meerdere systemen overbodig maken, waardoor ze zowel kosten als tijd besparen en profiteren van een geavanceerde alles-in-één oplossing.”

De lancering van de B2B Order Portal is onderdeel van Orderchamp’s strategie om ‘het go-to-platform te worden voor ambitieuze merk-eigenaren die makkelijker willen verkopen’.