Orderchamp lanceert nieuwe betaaloplossing voor winkeliers ‘pay after delivery’

Inkoopplatform Orderchamp lanceert een nieuwe service. Het platform maakt het voor winkeliers en ‘online merchants’ mogelijk om vandaag een order te plaatsen en pas over 30 tot 60 dagen te betalen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Op basis van data en koopgedrag wordt een uitgesteld betaaltermijn aangeboden.

Orderchamp staat garant voor de betaling van de leveranciers waardoor zij geen debiteurenriscio meer hebben. Retailers krijgen op hun beurt meer financiële ruimte en tijd om hun producten binnen het betalingstermijn te verkopen. Deze nieuwe service wordt mogelijk gemaakt door technologie en algoritmen van Orderchamp. Vanuit het bestelgedrag, het type producten en de omloopsnelheid bepaalt Orderchamp een bestedingslimiet voor de winkelier alvorens een uitgestelde betaaltermijn wordt aangeboden.

Om de uitrol van de betaaloplossing mogelijk te maken heeft Orderchamp een nieuwe financieringsronde gedaan. “Met het vertrouwen van onze nieuwe en bestaande investeerders maken we deze propositie mogelijk voor zelfstandige retailers in hun weg naar de perfect gecureerde winkel,” aldus Orderchamp CEO Joost Brugmans. “Door de uitgestelde betaling krijgen zij de ruimte om de producten binnen de betaaltermijn te verkopen, waardoor ze hun budgetten kunnen stoppen in het aantrekken van winkelbezoekers en online traffic. Voor onze merken is dit ook voordelig, zij krijgen hierdoor namelijk een extra stimulans in verkopen en hebben geen risico op wanbetalers. De nieuwe investeringsronde en betaaloplossing stellen ons in staat nog harder te groeien in Europa.”