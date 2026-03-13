Organisaties zijn oponthoud Franse wet tegen fast fashion zat

Parijs - Twee jaar na de unanieme goedkeuring van een wetsvoorstel in de Assemblée Nationale om de textielindustrie te reguleren en de opkomst van ultra fast fashion af te remmen, zijn diverse organisaties verontwaardigd over de vastgelopen gesprekken tussen Frankrijk en de Europese Commissie. Dit blijkt uit een persbericht dat donderdag is gepubliceerd.

De wet, aangenomen door de Assemblée Nationale in maart 2024 en vervolgens door de Senaat in juni 2025, “zou via een versnelde procedure worden behandeld, maar zit vandaag de dag nog steeds vast in de onderhandelingen tussen Parijs en Brussel”, benadrukken de organisaties (les Amis de la Terre, Emmanüs France, Fair Trade Max Havelaar France, Zero Waste France, le Réseau national des ressourceries et recycleries, Fashion revolution France).

“Door deze impasse heeft de regering nog steeds geen gemengde paritaire commissie gepland die tot een definitieve versie van de wet en de uiteindelijke goedkeuring ervan zou moeten leiden”, voegen de organisaties toe. Zij vinden dat ‘er dringend actie nodig is’, omdat ‘de overproductie op volle toeren draait’.

Volgens de Stop Fast-fashion coalitie hebben fast-fashionmerken in twee jaar tijd elk tot 104 nieuwe collecties uitgebracht. Ultra fast-fashionbedrijven hebben meer dan vijf miljoen nieuwe modellen gelanceerd. Dit blijkt uit een dagelijkse analyse van Les Amis de la Terre van de nieuwe kledingstukken die door Shein op de markt worden gebracht.

Deze gegevens benadrukken de urgentie om deze sector, die ‘gevangen zit in een race naar de bodem’, zo snel mogelijk te reguleren. De sector is in zijn eentje verantwoordelijk voor bijna tien procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, twintig procent van de watervervuiling en talrijke mensenrechtenschendingen.

Het wetsvoorstel, begin 2024 ingediend door parlementslid Anne-Cécile Violland van de partij Horizons, introduceert een reeks instrumenten om het snelgroeiende fenomeen van ultra-kortstondige mode aan te pakken. Dit gebeurt via maatregelen zoals een verbod op reclame en financiële sancties.