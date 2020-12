'OTB geïnteresseerd in overname Jil Sander'

Er zijn geruchten in Milaan dat Only The Brave, OTB, geïnteresseerd is in een overname van Jil Sander. Dat meldt WWD op basis van anonieme bronnen. OTB is het moederbedrijf van Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, Paula Cademartori, Staff International en Brace Kid. Het bedrijf haalde afgelopen boekjaar een omzet van 1,53 miljard euro.

In een statement van OTB aan WWD wordt het niet specifiek bevestigd: “Het is waar dat we verschillende kansen en bedrijven evalueren die momenteel op de markt zijn. We willen onze kritische massa vergroten en we willen dit op een moderne en duurzame manier doen, in de eerste plaats de pijplijn ondersteunen en versterken, en in het algemeen de Made in Italy, zoals we allemaal tijdens deze pandemie hebben gedaan, in overeenstemming met de strategische visie van de groep en van onze ondernemer.” Het is al enige tijd bekend dat OTB overweegt om haar portfolio uit te breiden met merken zoals Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf en meer.

Jil Sander (76) werd in Duitsland geboren en startte haar gelijknamige label in 1968. Eind jaren negentig werd haar bedrijf verkocht aan Prada en een paar jaar later trok zij zich ook terug als ontwerper van haar eigen merk. Het merk Jil Sander is nu in handen van Onward Holdings Co. Ltd. en de collecties worden ontworpen door het echtpaar Luke en Lucie Meier.

Beeld: Jil Sander