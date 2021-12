OTB Group lanceert bedrijf dat zich richt op de metaverse: BVX

Het nieuwe buzzword: de metaverse. De Italiaanse modegroep OTB Group heeft nu zelfs een nieuw bedrijf in het leven geroepen dat zich richt op de ontwikkeling van producten, projecten en ervaringen speciaal voor de metaverse, aldus het persbericht.

Het bedrijf heeft de naam BVX gekregen dat staat voor Brave Virtual Experience. De naam is een knipoog naar de naam OTB. Dit verwijst namelijk naar Only The Brave. BVX zal niet alleen de modehuizen uit het portfolio van OTB ondersteunen met ontwikkelingen rondom de metaverse, ook externe partijen zal het gaan helpen. Het doel is uiteindelijk on jongere consumenten te verbinden met mode en lifestyle merken en daarnaast projecten te creëren die het mogelijk maken de groei van OTB te versnellen en nieuwe zakelijke kansen te creëren in de metaverse.

BVX wordt geleid door Stefano Rosso, directielid van onder andere OTB. Het bedrijf zal voornamelijk focussen op NFT (Non-fungible tokens) en gaming.

De term metaverse is voor velen nog niet heel bekend. De term werd voor het eerst gebruikt in 1992 in een boek. Hier werd de metaverse gedefinieerd als een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality.