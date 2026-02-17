OTB Group rapporteert omzetdaling in 2025, Maison Margiela en Diesel tonen groei

De omzet van Italiaanse modegroep OTB Group bedraagt 1,7 miljard euro per 31 december 2025, een daling van 4,8 procent bij constante wisselkoersen ten opzichte van 2024.

De groep, eigenaar van de merken Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, de bedrijven Staff International en Brave Kid, en met een belang in het merk Amiri, maakt vandaag via een persbericht bekend dat de Ebitda 237,3 miljoen euro bedraagt. Dit is 15,1 procent van de netto-omzet, die uitkwam op 1,6 miljard euro (een verlies van 5 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van 2024. De Ebit van de groep bedraagt 10,1 miljoen euro.

Maison Margiela noteert een groei van 8,4 procent

“Een van de meest positieve prestaties is die van Maison Margiela, dat het jaar afsluit met een aanzienlijke groei van meer dan 8 procent, wat zijn ontwikkelingstraject bevestigt. Ook de resultaten van Diesel zijn zeer bemoedigend, met het hoogste winstgevendheidsniveau in de afgelopen 10 jaar. De prestaties in Japan blijven stabiel. Ondanks een complexe nationale economische situatie blijft Japan positief presteren binnen de groep en vertegenwoordigt het meer dan 27 procent van de wereldwijde omzet. Ik ben ook zeer tevreden met de resultaten in Noord-Amerika, dat tekenen van groei vertoont, evenals met de eerste positieve feedback uit het Midden-Oosten en Mexico”, benadrukt Ubaldo Minelli, CEO van de OTB Group, in het persbericht.

Het retailkanaal noteert een daling van 2,6 procent en het groothandelskanaal een daling van 14,7 procent.

Wat de afzonderlijke geografische gebieden betreft, houdt de Japanse markt stand, die 27,4 procent van de totale business vertegenwoordigt. Het bedrijf noteert een groei in Noord-Amerika (plus 5,9 procent) en het Midden-Oosten (plus 9 procent) en een vertraging op de Chinese markt en in Europa.

“Ik ben ervan overtuigd dat creativiteit altijd centraal moet staan in de bedrijfsprocessen, zelfs in een complexe historische periode waarin de modesector vertraagt door de wereldwijde geopolitieke en economische omstandigheden. Het is het enige echte wapen dat we hebben om uit elke crisis te komen, omdat het ons in staat stelt te anticiperen op verandering, te innoveren en moeilijkheden om te zetten in concrete groeikansen”, aldus Renzo Rosso, oprichter en voorzitter van de OTB Group.

De strategie voor de afzonderlijke merken van Otb

Wat de afzonderlijke merken betreft, benadrukt het management dat Diesel zijn winstgevendheid heeft verbeterd en het beste resultaat van de afgelopen tien jaar heeft geboekt. Dit is te danken aan de aanzienlijke investeringen van de afgelopen jaren in de herpositionering van het merk. Het merk blijft zijn waarden van democratie en inclusiviteit promoten, met de organisatie van de eerste volledig openbare show tijdens de modeweek van Milaan in september 2025 voor de presentatie van de lente-zomercollectie ‘26. In 2025 zijn de investeringen in directe kanalen voortgezet, met belangrijke openingen in Berlijn en Seoul. In Seoul is in het Hannam-district een van de grootste flagshipstores van het merk geopend, ontworpen als een culturele hub die mode, design en wereldwijde trends integreert. In januari 2026 kondigde Diesel bovendien de benoeming aan van Andrea Rigogliosi tot CEO van het merk.

In het luxesegment zet Maison Margiela zijn positieve trend voort (plus 8,4 procent) en is het het merk met de meest significante groei binnen de groep. "Met de benoeming van Glenn Martens tot creatief directeur was het merk de hoofdrolspeler tijdens de Haute Couture Week in Parijs in juli, met de eerste Artisanal-show van de ontwerper, gevolgd door de ready-to-wear-collectie in oktober 2025. Gedurende het jaar heeft het merk zijn internationale retailexpansie voortgezet, met de toetreding tot Canada, de opening van de eerste winkels in Mexico en de versterking van zijn aanwezigheid in het Midden-Oosten", aldus het persbericht.

In 2025 kondigde Jil Sander de benoeming aan van Simone Bellotti tot creatief directeur van het merk, met als doel de positionering van dit strategische modehuis voor de groep verder te versterken. Bellotti presenteerde zijn eerste ready-to-wear lente-zomercollectie ‘26 tijdens de modeweek van Milaan in september 2025, gevolgd door de pre-collectie herfst-winter 2026. Gedurende het jaar heeft het merk zijn retailaanwezigheid in de regio Azië-Pacific versterkt met nieuwe openingen in China en Japan. Jil Sander presenteerde ook de eerste geurlijn in samenwerking met Coty, Olfactory Series 1, en lanceerde opnieuw de historische samenwerking met Puma, waarmee een baanbrekende dialoog tussen luxe en sport, die in 1998 begon, werd hervat.

Marni is een nieuwe fase ingegaan met een wisseling van de creatieve directie, die is toevertrouwd aan Meryll Rogge. Deze keuze weerspiegelt de wens om de identiteit van het merk te versterken door middel van een eigentijdse visie die in lijn is met het oorspronkelijke DNA van het modehuis. Het catwalkdebuut van de nieuwe creatieve directie wordt verwacht tijdens de komende modeweek van Milaan in februari 2026.