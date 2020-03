OTB Group voert omzet met 6,4 procent op in boekjaar 2019

De OTB Group, het moederbedrijf van onder andere Viktor&Rolf en Maison Margiela, heeft het afgelopen boekjaar een omzet van 1,53 miljard euro behaald. De groep deed dit dankzij een omzetstijging van 6,4 procent, zo blijkt uit het jaarverslag.

De OTB Group is ook het moederbedrijf van Diesel, Marni, Amiri, Brave Kid en Staff International. De groep behaalde met het gehele portfolio een EBIT van 18 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag.

OTB FY19: Maison Margiela behaalt omzetgroei van 36 procent

Maison Margiela behaalde een flinke omzetgroei, namelijk 36 procent. Aan het einde van het boekjaar kwam de omzet neer op 200 miljoen euro. Het merk Amiri stond bovenaan als het gaat om omzetgroei, het Amerikaanse merk behaalde namelijk een stijging van 49 procent. Hoe hoog de omzet bij het merk precies was aan het einde van het jaar wordt niet door OTB genoemd. Marni behaalde dankzij een omzetgroei van 8 procent en Diesel schreef weer zwarte groeicijfers dankzij een omzetstijging van 2,6 procent. Opvallend genoeg is Maison Margiela het enige merk in het portfolio waarbij OTB de omzet uit het boekjaar 2019 noemt. Bij Viktor&Rolf wordt zelfs helemaal geen groeipercentage of omzet genoemd.

Staff International, producent en distributeur van diverse merken uit het portfolio, behaalde een omzetgroei van 9 procent. Brave Kid, producent en distributeur van kindermodemerken, zag de omzet met 6,4 procent groeien in het afgelopen boekjaar.

Beeld: Viktor & Rolf Mister Mister