Otrium geeft klanten met Good on You inzicht in duurzaamheid van merken

Online outletplatform Otrium heeft de handen ineen geslagen met Good on You. Dankzij de samenwerking krijgen de klanten van Otrium beter inzicht in de duurzaamheid van de merken die worden aangeboden op het platform, aldus het persbericht.

Leden van Otrium kunnen nu een filter op de website en app kiezen die alleen ‘conscious’ merken en producten laat zien volgens de standaard van Good On You. Good on You gebruikt openbare informatie zoals standaarden in de mode industrie, certificaten en informatie van de merken zelf om een oordeel te vellen over de duurzaamheid bij een merk. Merken worden wel altijd gevraagd of de rating getoond mag worden.

“We zijn toegewijd aan het vinden van manieren waardoor onze leden bewuster kunnen shoppen, we ze de beste online retailervaring kunnen geven en kunnen verzekeren dat elk kledingitem dat geproduceerd is, ook wordt gedragen,” aldus Milan Daniels, mede-oprichter en CEO in het persbericht. “Onze samenwerking met Good On You zal onze klanten helpen om makkelijker een merk te kiezen dat een extra stap zet om duurzaam te zijn.”

Online outlet Otrium groet sinds de oprichting in 2016 flink door. Inmiddels werkt het platform met ruim 300 merken. Later deze maand zal het van oorsprong Nederlandse platform uitbreiden naar de Verenigde Staten.