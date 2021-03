Otrium haalt ruim 100 miljoen euro op in nieuwe financieringsronde

Outletplatform Otrium heeft in een nieuwe financieringsronde ruim 100 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Tegelijkertijd kondigt het Nederlandse bedrijf de lancering in de Verenigde Staten aan.

Met het opgehaalde kapitaal wil Otrium de uitbreiding in de Verenigde Staten versnellen, het digitale platform verder ontwikkelen en nieuw mensen aannemen, zo is te lezen in het persbericht. De investeringsronde werd geleid door Bond, Index Ventures en had opnieuw een participatie van Eight Road Ventures.

Otrium werd in 2016 opgericht om merken te helpen met hun overgebleven voorraden. Inmiddels werkt het platform met 300 merken, zo is te lezen in het persbericht. De omzet van Otrium is in 2020 verdrievoudigd en het aantal geregistreerde gebruikers van het platform heeft de grens van 3 miljoen bereikt.

“Ons doel om onverkochte seizoensvoorraad tot een minimum te beperken,” aldus CEO en mede-oprichter Milan Daniels, in het persbericht. Otrium geeft in het persbericht aan dat 12 procent van de producten die op het platform verschijnt onverkocht blijven. Het platform ontzorgt modemerken maar de merken blijven controle houden over de prijzen, merchandising en de zichtbaarheid van hun voorraad.

“We helpen merken met het vinden van een thuis voor de kleding die normaal gesproken niet verkocht zou worden en het maximaliseren van hun omzet. Daarnaast zetten we onze analytics in om merken te helpen te bepalen welke kleding in welk volume en tegen welke prijs in de toekomst het beste zullen verkopen.” Otrium heeft extra functionaliteiten binnen de analytics uitgerold om modemerken verder te helpen. “We geloven dat de modewereld geherbalanceerd wordt de komende jaren, waarbij de omzet gestuwd wordt door iconische items die merken jaar op jaar verkopen en dat modehuizen minder afhankelijk zijn van nieuwe seizoensitems. We werken samen met merken om hen te helpen te bepalen welke items de test der tijd doorstaan en tegen welke prijs en hoeveelheid.”