Otto Group behaalt omzetplus van 20 procent in H1

De Duitse Otto Group heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzetplus van 20 procent behaald, zo blijkt uit het financiële verslag. Hoewel de groep wel de omzetplus noemt, wordt de hoogte van de omzet niet in het bericht genoemd.

Wanneer de Otto Group dieper ingaat op het portfolio blijkt dat online platform Otto goed was voor een omzetgroei van 30 procent. Bij Bonprix werd een omzetgroei van 17 procent gerapporteerd over het eerste halfjaar. Naast mode-retailers Otto en Bonprix heeft de Otto Group ook Crate and Barrel, Witt Group, Mytoys, AboutYou en Eos. in het portfolio. De resultaten van About You, die door de groep wordt aangeduid als ‘succesvolle start-up’, worden niet besproken in het bericht.

Otto Group meldt dat het positief kijkt naar het huidige financiële jaar. Het bedrijf verwacht een significante omzetgroei en daarnaast een operationele winst die overeenkomt met voorgaand boekjaar. Otto Group meldt dat het wel een normalisering in online retail verwacht omdat de online retail nu begint ‘af te koelen’.