Otto Group opnieuw in de rode cijfers

De Duitse Otto Group sluit boekjaar 2023/2024 opnieuw af in de rode cijfers.

Het resultaat is een verlies van 426 miljoen euro - na een min van 413 miljoen euro in de voorgaande jaren en een winst van een goede 1,8 miljard euro in het boekjaar 2021/2022, zo maakte de retailgroep woensdag bekend. De totale omzet daalde met zes procent tot ongeveer 15 miljard euro.

Volgens het bedrijf is het verlies te wijten aan de aanhoudende gespannen macro-economische en geopolitieke omgeving, het hoge niveau van de rente en inflatie en de aanhoudende verslechtering van het consumentenvertrouwen.

Volgens het bedrijf hebben kostenbesparingen in marketing en de daaruit voortvloeiende verminderde aantrekkingskracht op klanten ook een negatieve invloed op de omzetontwikkeling. De stopzetting van de onrendabele dochterondernemingen Mytoys en Unigro leidde ook tot een daling van de omzet.

Otto hoopt op meer winstgevendheid

De activiteiten met merken als Bonprix en Sheego leden een omzetdaling van 8,5 procent tot 5,3 miljard euro. Ook de omzet in het retailsegment zoals Manufactum daalde. Hier kromp de omzet met 8,7 procent tot 2 miljard euro. Het segment van de online platforms, zoals de modedochteronderneming About You, presteerde daarentegen over het algemeen goed. De marktplaatsactiviteiten met externe partners groeien, waarbij het bruto goederenvolume van Otto in totaal met 2 procent is gestegen.

Alexander Birken, CEO van Otto Group, rekent voor het huidige boekjaar 2024/25 op een stabiele omzetgroei en een aanzienlijke toename van de winstgevendheid.

“We willen in het boekjaar 2024/25 een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat bereiken”, aldus Birken. Hij verwacht dat de winst voor rente en belastingen (ebit) zal stijgen tot maximaal een driecijferig miljoen. (FashionUnited/DPA)