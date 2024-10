Otto Group richt nieuw handelsnetwerk op voor intensievere samenwerking in Europa

Otto Group richt een nieuw handelsnetwerk op om de samenwerking tussen dochterondernemingen te intensiveren. Het gaat om een samenwerking tussen Baur Group, Otto Austria Group en Otto Nederland, zo meldt Otto Group in een persbericht. Het nieuwe handelsnetwerk moet meer omzet genereren in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.

Het nieuwe handelsnetwerk moet ook de concurrentiepositie en de individuele merken aanzienlijk verbeteren, zo is te lezen. Otto Group legt uit dat efficiënte processen en organisatorische workflows over de grens heen een belangrijke factor is voor toekomstige levensvatbaarheid. Het bedrijf ziet vooral in Europa een aanhoudende zwakke economische ontwikkeling die tot uiting komt in het consumentenvertrouwen en in de retail.

Deze stap heeft geen verdere gevolgen voor de huidige merken. Deze blijven gewoon bestaan. Daarnaast worden er geen gevolgen voor het personeel benoemd. Het management krijgt er echter taken bij. Zo wordt het Baur Group geleid door het driekoppige management: Stephan P. Elsner als CEO, Achim Güllmann als CFO en Eric Haverkort als COO. Haverkort blijft ook Otto Nederland leiden.