Otto Group verkoopt fysieke Mytoys-winkels

De Duitse Otto Group maakt verdere stappen in het afschalen van de Mytoys-tak. De groep verkoopt namelijk de retailtak van het speelgoedbedrijf aan Toysino GmbH. Het gaat om 19 winkels van Mytoys, zo is te lezen in een persbericht.

Begin 2023 maakte Otto Group al bekend dat Mytoys niet langer een eigen platform zou hebben. Het merk werd in-house gehaald en zal alleen nog via het Otto platform verkocht worden. “In een zeer competitieve en lage marge speelgoedmarkt is het huidige multichannel concept niet meer levensvatbaar,” zo meldde de Otto Group al in maart van dit jaar.

De 19 winkels van Mytoys die worden overgenomen gaan verder als Toysino. Deze rebranding van de winkels moet uiterlijk februari 2024 voltooid zijn. Hoeveel geld gemoeid is bij de overname, is niet bekend. Otto Group meldt ook dat het bedrag niet onthuld zal worden.