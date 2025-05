Otto Group weer winstgevend

Na twee verliesgevende boekjaren heeft handelsgroep Otto weer winst gemaakt. “We hebben heel gedisciplineerd aan de kosten gewerkt”, aldus de nieuwe directrice van de groep, Petra Scharner-Wolff.

Na belastingen behaalde het Hamburgse concern in het afgelopen boekjaar van maart 2024 tot maart dit jaar een winst van 165 miljoen euro, zo blijkt uit een woensdag gepubliceerd bericht. In het voorgaande jaar had de Otto Group een verlies van 412 miljoen euro geboekt.

De omzet was geen aanjager van de ontwikkeling, deze stagneerde ongeveer op het niveau van het voorgaande jaar en bleef staan op 14,9 miljard euro. Hoewel de omzet van het onlineplatform ondanks het sombere consumentenklimaat met 5,6 procent steeg tot 4,4 miljard euro, noteerden andere bedrijven binnen de breed samengestelde groep een teruggang. De winst voor rente en belastingen bedroeg 276 miljoen euro, na 8 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.

Het concern zet ondanks ongunstige randvoorwaarden in op verdere resultaatverbeteringen

Wat de middellangetermijnvooruitzichten betreft, toont het concern zich voorzichtig. Gezien de ‘actuele geopolitieke en geo-economische verstoringen’ en de daaruit voortvloeiende onzekerheden voor de wereldwijde handel en het consumentensentiment, bevindt de Otto Group zich “ook in het lopende boekjaar 2025/26 in een uiterst uitdagende marktomgeving”, aldus het bedrijf. Een prognose is vanwege de vele onzekerheden “nog moeilijker te geven”.

Toch streeft het management naar verdere winststijgingen. Het doel van het concern is om “de omzet op vergelijkbare basis stabiel te houden en de eigen winstgevendheid met betrekking tot de EBIT opnieuw aanzienlijk te verbeteren”, zo staat in een persbericht.

Directrice Petra Scharner-Wolff, die sinds begin maart aan het roer staat van het concern, toonde zich strijdvaardig: “We willen ook in het lopende boekjaar duidelijke vooruitgang boeken”, verklaarde ze in een statement. “Ook al gaan we ervan uit dat 2026 en 2027 nog voornamelijk jaren van consolidatie zullen zijn, ons overkoepelende doel blijft om de veerkracht en soliditeit van de Otto Group verder te versterken, om voorbereid te blijven mochten de randvoorwaarden zich volatiel blijven tonen.”