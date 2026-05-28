Otto Group: Winst bijna verdubbeld in boekjaar

Het afgeslankte Hamburgse handelsconcern Otto Group heeft in het afgelopen boekjaar de winst bijna verdubbeld. De omzet is daarentegen gedaald, zo blijkt uit het jaarverslag. Bestuursvoorzitter Petra Scharner-Wolff sprak, gezien het zwakke consumentenvertrouwen, van een succesvol boekjaar.

De belangrijkste reden voor de omzetdaling was de verkoop van dochteronderneming About You aan concurrent Zalando, die in juli 2025 werd afgerond. Otto en Zalando zijn in Duitsland de grootste binnenlandse onlineretailers qua omzet. Ook het kledingmerk Bonprix van Otto presteerde zwak, door het getemperde consumentenvertrouwen en de toenemende concurrentie.

De jaaromzet daalt met ongeveer 7 procent

De omzet daalde met ongeveer 7,4 procent naar 13,8 miljard euro. De winst voor rente en belastingen steeg van 276 naar 641 miljoen euro. Na belastingen resteerde 312 miljoen euro.

Scharner-Wolff verklaarde de hogere winst door de groei van het platform otto.de, het resultaat van de winstgevende financiële dienstverlener Eos en kostenbesparingen. Otto verdient in de platformactiviteiten, vergelijkbaar met Amazon, aan verkopen en aan retailers die het platform gebruiken en producten promoten. De door consumentenbeschermers bekritiseerde financiële dienstverlener Eos int internationaal vorderingen.

Het boekjaar van de Otto Group sloot eind februari. Scharner-Wolff nam in maart vorig jaar, aan het begin van het boekjaar, de leiding van het concern over.