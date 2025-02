Otto ontslaat zo’n 480 medewerkers op de afdeling klantenservice

De Duitse online retailer Otto ontslaat ongeveer 480 klantenservice-medewerkers. Het bedrijf maakte dit vandaag bekend in antwoord op een vraag.

Otto noemt de toegenomen concurrentie, de aanhoudend zwakke economie in Duitsland en veranderingen in het klantcontact als redenen. Telefonisch contact wordt minder belangrijk. De klantenservice structuren zijn niet langer economisch levensvatbaar. Het 'Hamburger Abendblatt' berichtte hier in eerste instantie over.

Otto is van plan om acht van zijn 13 klantenservice locaties voor 31 augustus te sluiten. Het bedrijf sluit daarom de locaties in Alzenau, Bad Salzuflen, Bochum, Niederzier, Kassel, Leipzig, Stuttgart en Neurenberg. De klantenservice blijft in Maagdenburg, Neubrandenburg, Hamburg, Dresden en Erfurt met ongeveer 700 medewerkers. Er zullen ook externe partners zijn.

Otto kondigde aan dat het de getroffen werknemers een ontslagvergoeding of een overplaatsing naar een transferbedrijf zou aanbieden. Zo'n bedrijf neemt werknemers tijdelijk in dienst, biedt ze bijscholing en plaatst ze in het gunstigste geval weer terug op de arbeidsmarkt. Otto vult de zogenaamde herplaatsingstoelage aan.