Otto schrapt bijna 460 fulltimebanen in Hamburg

De Duitse onlinewinkel Otto schrapt bijna 460 fulltimebanen, voornamelijk op de locatie in Hamburg. De grootste veranderingen vinden plaats in marketing, controlling en de tech-afdelingen, zo laat het bedrijf desgevraagd weten aan nieuwsbureau DPA.

“Deze moeilijke beslissing is niet lichtvaardig genomen en is het resultaat van maandenlange, constructieve onderhandelingen met de ondernemingsraad van Otto”, aldus het bedrijf. Het 'Hamburger Abendblatt' meldde dit nieuws als eerste.

Interne structuren vereenvoudigen, bureaucratie verminderen

Het doel is de vereenvoudiging van interne structuren, de verdere vermindering van bureaucratie, de verlaging van de kosten en het toekomstbestendig maken van het bedrijf. Zo moet de jaarlijkse kostenbasis tot het boekjaar 2027/28 met 110 miljoen euro worden verlaagd naar 500 miljoen euro, aldus het bedrijf.

Otto kondigt aan de aanstaande veranderingen ‘zo eerlijk, respectvol, transparant en sociaal aanvaardbaar mogelijk’ vorm te geven. Voor de getroffen medewerkers komen er deeltijdpensioenregelingen en beëindigingsovereenkomsten. Een overstap naar een mobiliteitscentrum is ook mogelijk. Zo'n centrum neemt werknemers tijdelijk over, schoolt hen bij en helpt hen in het beste geval weer aan een baan op de arbeidsmarkt.