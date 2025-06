Oud financieel directeur nieuwe CEO Woolrich

Woolrich heeft de officiële afronding van de overeenkomst met de Chinese groep Baoxiniao aangekondigd. De overeenkomst werd eind 2024 getekend en in februari 2025 afgerond. Door de overeenkomst verkrijgt Woolrich International de intellectuele eigendomsrechten van het merk buiten Europa. Dit markeert een fundamentele stap naar een bredere internationale expansie, vooral in strategische markten zoals China.

Lorenzo Flamini nieuwe algemeen directeur

Na de overeenkomst is Lorenzo Flamini benoemd tot algemeen directeur van het bedrijf. Als voormalig financieel directeur sinds 2017, speelde hij een centrale rol in de ontwikkeling van het bedrijf. Hij ondersteunde belangrijke bedrijfstransformaties, waaronder de oprichting van Woolrich International in 2016 en de overgang onder leiding van het fonds L-Gam in 2018. L-Gam blijft de ontwikkeling van het merk in Europa beheren.

“Europa blijft onze belangrijkste markt. Hier blijven we direct actief via onze drie belangrijkste kanalen: groothandel, direct-to-consumer en e-commerce. Ons doel is het versterken van de merkidentiteit door ons te concentreren op wat Woolrich altijd heeft gedefinieerd: een historisch erfgoed dat teruggaat tot 1830 en een intrinsieke veelzijdigheid, geworteld in ons DNA", benadrukte Flamini in een verklaring. "We laten ons inspireren door ons archief en de kenmerkende elementen van het merk. Deze herinterpreteren we op een eigentijdse manier. We breiden ons aanbod uit met lichte kleding en een robuustere collectie, ook voor de tussenseizoenen, van lente tot herfst”, voegde hij eraan toe.

Het doel is het productaanbod te verbreden met kledingstukken die ook geschikt zijn voor de tussenseizoenen, zoals lente en herfst. Dit door de iconische elementen van het merk op een moderne manier te herinterpreteren.

Afgelopen december verwelkomde Woolrich International, onderdeel van L-Gam, een nieuwe investeerder. De Chinese kledinggroep Baoxiniao Holding Co. Ltd. verwierf de intellectuele eigendomsrechten van het merk Woolrich voor alle gebieden buiten Europa.

Baoxiniao, eigenaar van verschillende kledingmerken, waaronder Saint Angelo, Hazzys, Bono, Camicissima en Henry Grant, benadrukte het premium outdoor kledingmerk wereldwijd te willen verheffen, met name in Azië. Ook wil het zijn merkenportfolio versterken.

Baoxiniao Holding, opgericht in 2013, heeft zijn hoofdkantoor in China.