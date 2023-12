Outdoormerk Haglöfs wordt overgenomen door Lionrock Capital Limited

Zweeds outdoormerk Haglöfs wisselt van handen. Het merk wordt door Asics Corporation verkocht aan Lionrock Capital Limited, zo is te lezen in een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is bij de overname, is niet bekend.

Haglöfs kwam in 2010 in handen van Asics Corporation, maar wordt nu in zijn geheel overgedragen aan Lionrock. “We bewonderen Haglöfs al lange tijd als een merk dat onze toewijding aan duurzaamheid deelt en dat wordt belichaamd door zijn passie voor het milieu en de natuurlijke wereld en voor het aanpakken van de klimaatproblemen waarmee we worden geconfronteerd”, aldus Tom Pitts, Europese directeur bij Lionrock. “Een niet aflatende aandacht voor de volgende generatie drijft Haglöfs tot het produceren van kwaliteitsproducten die gemaakt zijn om lang mee te gaan en geeft vorm aan de hele zakelijke benadering. Haglöfs denkt anders, onderneemt actie en is bereid zich van anderen te onderscheiden."

Het merk Haglöfs is opgericht in 1914 en is gespecialiseerd in kleding, schoenen en producten voor outdoor sporten. Het merk is actief in 28 landen. CEO Fredrik Ohlsson geeft aan dat Asics ‘onschatbare hulp’ heeft geboden als partner sinds 2010.