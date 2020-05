Outlet platform Otrium haalt 24 miljoen extra kapitaal op

Otrium heeft verdere financiering binnengehaald voor de internationale uitbreiding van het modeplatform. De nieuwe kapitaalinjectie bedraagt maar liefst 24 miljoen euro, zo meldt het outlet platform in een persbericht.

De financieringsronde werd geleid door Eight Roads Ventures. Dit Amerikaanse fond investeerde eerder al in onder andere in Alibaba, Made.com en Treatwell. De General Partner van Eight Roads, Davor Hebel, zal hierdoor ook toetreden tot de raad van commissarissen van Otrium. Daarnaast namen ook Index Ventures en Hans Veldhuizen, eerdere investeerders in Otrium, deel aan deze nieuwe ronde. Vorig jaar nog kreeg het platform een kapitaalinjectie van 7 miljoen euro. Destijds zat daar Index Ventures achter.

24 miljoen euro voor outlet platform Otrium

“Onze focus zal zijn om wereldwijd merken te kunnen helpen met overgebleven voorraden. Daarnaast hebben we in het kader van de internationale uitbreiding, toegewijde domeinnamen geopend voor de huidige relevante markten. Naast .com, .fr, .de zal ook .uk eind deze maand live gaan,” aldus het bedrijf in een bericht aan FashionUnited.

Otrium helpt bedrijven hun onverkochte voorraden toch te verkopen. Het bedrijf biedt een full-service platform. In totaal heeft het bedrijf nu meer dan 200 partnerships en 1 miljoen shoppende leden. Het platform werkt samen met onder andere G-Star, Scotch & Soda, Alexa Chung, Jarlo, Puma, Steps en Fabienne Chapot. Otrium meldt dat vanwege de coronacrisis de distributiecapaciteit van het platform is verhoogd zodat merken veilig en snel hun bestellingen bij mensen kunnen laten afleveren. Ook is de uitbetalingsperiode aan merken verkort en wordt er gewerkt aan extra zichtbaarheid om ook de omzet van de merken op korte termijn te stimuleren.

Beeld: via Otrium