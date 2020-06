Overheid werkt komende jaren met STITCH aan betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie

Het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt de komende jaren samen met zes internationale arbeidsrechtenorganisaties - samengevoegd onder de noemer STITCH - om de positie van werknemers in de internationale kledingindustrie te verbeteren. Dat is te lezen in een persbericht van Fair Wear Foundation, dat leiding geeft aan STITCH. Onder het samenwerkingsverband vallen verder de Nederlandse vakbonden CNV Internationaal en Mondiaal FNV, het British Ethical Trading Initiative (ETI), het Center for Development and Integration in Vietnam (CDI) en de Indiase arbeidsorganisatie Cividep.

Het doel van STITCH is om de kledingindustrie te fundamenteel te veranderen. Het belang van eerlijke lonen voor kledingarbeiders staat daarbij voorop. “De huidige crisis maakt duidelijk hoe kwetsbaar kledingarbeiders zijn,” aldus Alexander Kohnstamm, directeur van Fair Wear Foundation, in het persbericht. “De meesten van hen verdienen niet voldoende om hun families te onderhouden en hebben geen sociaal vangnet. We zijn verheugd dat de Nederlandse overheid ons werk op waarde schat en het gevoel van urgentie deelt om een doorbraak teweeg te brengen.”

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt al sinds 2016 samen met Fair Wear Foundation, CNV Internationaal en Mondiaal FNV om de arbeidsomstandigheden en rechten van arbeiders in de toeleveringsketens van de kledingindustrie in Zuid- en Zuidoost-Azië en Oost-Afrika te verbeteren. Dat partnerschap wordt nu vernieuwd en uitgebreid met drie organisaties. Het samenwerkingsverband wordt daardoor substantieel anders, benadrukt Kohnstamm aan de telefoon. “Gedurende het eerste partnerschap hebben we vooral laten zien dat en hoe het anders kan in de kledingindustrie. We hebben voorbeeldprojecten ontwikkeld, evenals kennis en tools waarmee bedrijven aan de slag kunnen om op een zakelijke en verantwoordelijke manier om te gaan met de mensen in hun toeleveringsketen. In het nieuwe samenwerkingsverband willen we deze toepassen in de gehele industrie.”

Daarvoor zijn de nieuwe partners - ETI, CDI en Cividep - essentieel, aldus Kohnstamm. “ETI heeft leden als H&M Group, Primark, C&A, Asos en Gap. Dat maakt de organisatie belangrijk voor het bereiken van de kritische massa. Arbeidsorganisaties CDI en Cividep zijn geworteld in landen waar veel kleding wordt geproduceerd. Gezamenlijk kunnen we internationaal veel meer bereiken.” De organisaties zullen samenwerken met andere centrale actoren in de productieketen van kleding, zoals Europese kledingmerken en vakbonden in landen waar veel kleding wordt geproduceerd, om te onderhandelen over hogere lonen en veiliger werkplaatsen.

Het nieuwe samenwerkingsverband loopt tot 2025, maar Kohnstamm hoopt de doelen van het project in minder tijd te bereiken. “In zekere zin worden we nu al geholpen door de coronacrisis. Deze heeft de afgelopen maanden meer dan eens aangetoond: de sleutel tot succes zit in goede relaties binnen de toeleveringsketen.”