Overhemdenmerk Eterna is insolvent

Eterna Mode GmbH heeft bij de rechtbank in Passau een aanvraag een insolventieprocedure ingediend. Doel van de procedure is de uitvoering van de laatste mijlpaal in de transformatie van de in Passau gevestigde hemden- en blousespecialist: de volledige uitbesteding van de logistiek en de verkoop met terughuur van het bedrijfspand. Dat meldt Eterna dinsdag. De aanvraag was noodzakelijk omdat 'een deel van de financiers met zekerheid op het pand niet instemde met de sale-and-leaseback van het terrein'.

De uitvoering van de transformatie via deze procedure krijgt steun van de belangrijkste financiers, klanten, leveranciers en partners van Eterna, aldus de verklaring. De bedrijfsvoering blijft ongewijzigd onder leiding van het huidige management. Tijdens de procedure is er ondersteuning van Georg Bernsau van advocatenkantoor KL Gates LLP.

Internationalisering krijgt prioriteit

Op productvlak blijft Eterna inzetten op modernisering van de collecties en uitbreiding van de internationale activiteiten. Productinnovaties in de herenmode, zoals merino-linnen shirts, nieuwe performance-kwaliteiten in het smart-businesssegment en de recent geïntroduceerde Japanese knitted-capsule, zijn te zien tijdens de komende beurzen in Florence en Düsseldorf en in de showrooms.

Ook het damessegment staat op de groeiagenda. Met de nieuwe inhoudelijke koers, waaronder een duidelijke focus op kleurthema's en de afsplitsing van de premiumlijn 1863 van Eterna, zijn er nieuwe topaccounts binnengehaald in binnen- en buitenland.

Eterna zet transformatie voort

Bij Eterna waren er recent enkele wisselingen in de directie. Begin dit jaar werd Christian Bregovac benoemd tot nieuwe directeur, als opvolger van Fritz Terbuyken. Hij verliet het bedrijf echter na slechts enkele maanden alweer. Sindsdien bestaat de directie volgens eigen zeggen uit verkoopdirecteur Dirk Heper en financieel directeur Herbert Oelke.

De huidige insolventieprocedure volgt nadat Eterna eind 2021 een herstructurering doorvoerde. Aanleiding voor die herstructureringsprocedure, gestart in augustus 2021, was een meningsverschil met de schuldeisers over een renteuitstel voor een in 2017 uitgegeven obligatie met vervaldatum 2024.

De oorzaak van deze problemen lag in de gevolgen van de coronapandemie. Eterna had door de financiële impact de voorwaarden van schuldbewijzen geschonden. Daarop eisten de houders van deze papieren dat er geen contanten meer uit de holding mochten vloeien. Het gevolg: Eterna moest de rente aan de obligatiehouders uitstellen.