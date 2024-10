Overname Cassis Paprika is rond: 70 procent van de bedrijfsactiviteiten gered

Het is officieel: Futura Capital Fund neemt 70 procent van de activiteiten van Cassis Paprika over. Dat werd vanochtend bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad, zo meldt persbureau Belga, volgens Belgische media. Het Luxemburgse bedrijf bracht in september een bod uit op de Belgische modeketen. Het bod is nu goedgekeurd.

Het betekent dat Futura Capital Fund in totaal 89 winkels voortzet. Dat zijn 37 winkels in België, 21 in Nederland, 14 winkels in Frankrijk, 12 in Duitsland en 5 in Luxemburg. Het Luxemburgse bedrijf redt daarmee ook de baan van 396 medewerkers.

Het overige winkelbestand, zo’n 30 procent, sluit de deuren. Het gaat om zo’n 23 winkels in België, waardoor 118 werknemers hun baan verliezen, bevestigt Cassis Paprika aan Belga.

Verder wordt gemeld dat Cassis Paprika een doorstart maakt onder een nieuwe directie die wordt geleid door Chief Executive Officer Paul Claes.

Cassis Paprika vroeg in september een stil faillissement aan met als doel in besloten kring een poging te doen om (een deel van) de modeketen te verkopen, alvorens het faillissement werd uitgesproken. Het management onderhandelde toen al met Futura Capital Fund voor de overname van 70 procent van het winkelbestand en het personeel op het hoofdkwartier. Cassis Paprika had 30 dagen de tijd om een overeenkomst te bereiken en dat lukte. Het bod werd onderworpen aan opschortende voorwaarden en onderzocht door de curator, waarna de overname werd goedgekeurd.