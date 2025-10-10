Overname Closed: Duitse mededingingsautoriteit geeft groen licht

Niets staat de overname van Closed door de ondernemersfamilie Böck en modemanager Dieter Holzer nog in de weg. De Duitse mededingingsautoriteit heeft ingestemd met de overname van de Closed Group, die zich in een insolventieprocedure bevindt. De overname wordt gedaan door capital-Home GmbH, die ook het meerderheidsbelang in de Marc O’Polo-groep heeft. Dit meldde de autoriteit vrijdag.

“Hoewel er zeker overlappingen zijn in het productportfolio van de betrokken partijen, leidt de fusie op geen van de betreffende markten tot marktaandelen die een belemmering van effectieve concurrentie doen verwachten”, aldus Andreas Mundt, voorzitter van de Duitse mededingingsautoriteit. “De Duitse mededingingsautoriteit kon de fusie daarom binnen een week na aanmelding goedkeuren.”

Daarmee kan ook de door curator Stefan Denkhaus aangekondigde afronding van de procedure voor het einde van de maand plaatsvinden. Naast de goedkeuring van de Duitse mededingingsautoriteit was er vorige week nog sprake van het voldoen aan verdere closing-voorwaarden. Denkhaus toonde zich echter vol vertrouwen dat aan deze eisen wordt voldaan. Over de toekomst van de buitenlandse dochterondernemingen van Closed wordt momenteel nog onderhandeld.

In de toekomst neemt Dieter Holzer als CEO en mede-eigenaar de leiding van het bedrijf over. Holzer was de voorganger van Maximilian Böck als CEO van Marc O'Polo en is inmiddels lid van de raad van commissarissen van het bedrijf. In de loop van zijn carrière gaf hij onder andere ook leiding aan kledingbedrijf Tom Tailor. Hij wordt ondersteund door het huidige managementteam, waaronder productdirecteur Gordon Giers en commercieel directeur (CSO) Til Nadler.

De Closed GmbH vroeg op 5 augustus het faillissement aan. De stap was ‘noodzakelijk geworden vanwege een te hoge schuldenlast en de bijbehorende financieringskosten’, zo klonk het destijds. De operationele activiteiten waren echter ‘in principe winstgevend’.