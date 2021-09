Overname Kleertjes.com door Wehkamp afgerond

Kleertjes.com is nu officieel van Wehkamp-moederbedrijf RFS Holding. De twee melden in een persbericht dat de overname is afgerond op 8 september 2021.

De ondernemingsraden van beide bedrijven hebben nu de overname goedgekeurd, nadat deze al werd goedgekeurd door Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder dit jaar. Beide merken blijven los van elkaar bestaan.

Graham Harris, CEO van Wehkamp, in het bericht: “We zijn erg verheugd met de komst van Kleertjes.com en we kijken er naar uit om met onze nieuwe collega’s samen te werken aan een geweldige toekomst. Vanaf nu kunnen we ons volledig richten op onze ambitie om gezamenlijk uit te groeien tot de leidende online retailer in de Nederlandse kinderkledingmarkt, de kern van onze familiepropositie. Door de inzet van onze schaal en expertise in assortimentssamenstelling, fulfilment, klantdata, online innovaties en logistiek kan kleertjes.com zijn winstgevende groei versnellen en marktpositie versterken.”

Er zal geen werkgelegenheid verloren gaan door de overname. Beide locaties van Kleertjes.com in Hilversum en ś-Heerenberg blijven operationeel. Het satellietkantoor van Wehkamp in Amsterdam zal worden ondergebracht bij het kantoor van Kleertjes.com in Hilversum.