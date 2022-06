Overname Kleertjes.com stuwt omzet van Wehkamp in boekjaar 2021-2022

Nederlandse online retailer Wehkamp heeft het boekjaar 2021-2022, dat afliep op 3 april 2022, afgesloten met een omzetplus van 7,3 procent, zo blijkt uit een persbericht van de retailer. De omzetplus schrijft Wehkamp toe aan de overname van kindermodeplatform Kleertjes.com.

Het genormaliseerde ebitda komt neer op 48,7 miljoen euro - een niveau lager dan een boekjaar eerder waarbij het op 59,3 miljoen euro neerkwam. De het niveau is echter wel significant hoger dan voor de coronapandemie, toen het genormaliseerde ebitda van Wehkamp op 18,9 miljoen euro lag. "Wehkamp profiteert nu al van de sterke turn-around en is goed gepositioneerd voor verdere duurzame autonome groei, met een succesvolle acquisitiestrategie."

Omzetplus voor Wehkamp in boekjaar 2021-2022 en 'profiteert van sterke turn-around'

2021 was het jaar waarin Wehkamp Tinka, een kredietverstrekker, afsplitste en juist Kleertjes.com overnam. Tinka is nu een afzonderlijke, op zichzelf staande onderneming die alle betalingsdiensten aan Wehkamp blijft faciliteren, maar de resultaten van het bedrijf zijn daarom niet opgenomen in de resultaten van Wehkamp. De integratie van Kleertjes.com binnen Wehkamp ligt volgens het bedrijf op schema. Zonder de omzet van Kleertjes.com tijdens het boekjaar 2021-2022 bleef de like-for-like omzet gelijk. "Wehkamp was daarmee in staat de sterke performance van het covid-boekjaar 2020-2021 te handhaven doordat klanten steeds bleven terugkomen," aldus het persbericht.

Wehkamp CEO Graham Harris geeft in het persbericht aan dat het bedrijf klaar is voor verdere overnames om 'sterke logistieke expertise, portfolio en productaanbod aan een nog bredere klantengroep aan te bieden'. Wehkamp is niet alleen actief in het modesegment, maar biedt ook meubelen en elektronica aan. Het bedrijf noteert echter wel in het persbericht dat vanwege de toegenomen volatiliteit als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie het consumentenvertrouwen is afgenomen en uitgaven aan grote aankopen zoals meubels of elektronica worden uitgesteld. Het modesegment bleef wel sterk presteren in de eerste maanden van dit boekjaar. Wehkamp verwacht dat dit effect voor de rest van het jaar zal aanhouden.

Ook zijn er enkele aankondigingen te vinden in het persbericht van Wehkamp. Zo wordt dit jaar sunday delivery geïntroduceerd en wordt er een nieuwe webshop gericht op mannen gelanceerd die valt onder de paraplu van Wehkamp Retail Group.