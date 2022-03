Overname Reebok door Authentic Brands Group afgerond

Authentic Brands Group (ABG) heeft bekendgemaakt dat de overname van Reebok van Adidas is afgerond. AGB noemt de transitie zelf de grootste overname tot nu toe voor het bedrijf. ABG wil het iconische sportkledingmerk herpositioneren en verder ontwikkelen door middel van een reeks partnerschappen met distributeurs en retailers wereldwijd.

Een belangrijke pijler van de overname kwam in de vorm van de oprichting van de Reebok Design Group (RDG), een samenwerking met Sparc Group. De RDG zal fungeren als internationale design hub van Reebok voor ontwerp, ontwikkeling en innovatie voor zijn internationale (toe)leveranciers en distributiepartners.

"We hebben de kans om onze plaats in de markt terug te winnen..."

"Product heeft altijd voorop gestaan bij Reebok, en we zijn vastbesloten om de standaard te handhaven die onze merkfans en consumenten zijn gaan verwachten," zei Matt O'Toole, directeur van RDG, in een persbericht.

O'Toole vervolgt: "2021 was een topjaar voor Reebok, en dat was deels te danken aan onze focus op de iconische silhouetten die het merk onsterfelijk maken. Onder de nieuwe eigenaar krijgen we de kans om onze plaats in de markt terug te winnen en Reebok naar nog grotere hoogten te brengen."

Een groot aantal Reebok-partnerschappen die via ABG tot stand zijn gekomen, zullen ervoor zorgen dat het bedrijf actief blijft in de VS, China, India en andere landen.

Onlangs sloot het merkbedrijf ook een deal met Foot Locker, waardoor de relatie tussen de twee werd verstevigd en de schoenenretailer exclusief geselecteerde Reebok-modellen in zijn winkels in de VS mocht verkopen. Een soortgelijke deal werd gesloten met JD Sports, waardoor Reebok in de Noord-Amerikaanse en Europese winkels van JD kan worden verkocht.

