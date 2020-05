Overname Sonia Rykiel afgerond, merk komt langzaam weer tot leven

Sonia Rykiel is nu officieel in handen van Éric en Michaël Dayan, de oprichters van Showroomprivé. Een presentatie van de nieuwe strategie van het merk stond gepland, maar de huidige pandemie gooide roet in het eten. Voor nu focussen de nieuwe eigenaren zich dan ook op het heropenen van de social media kanalen, aldus het persbericht.

Het Franse modehuis bekend om al het breigoed werd vorig jaar geliquideerd door de rechtbank nadat het geen koper kon vinden. Vijf maanden na de liquidatie van het bedrijf kochten Éric en Michaël Dayan al het intellectueel eigendom gelinkt aan het merk. Deze aankoop is nu afgerond. De broers hebben nu de rechten voor in totaal 400 productcategorieën voor de merken ‘Sonia Rykiel’, ‘Rykiel Homme’ en ‘Sonia by Sonia Rykiel’. Het gaat hier niet alleen over productcategorieën in de mode maar ook op het gebied van beauty en lifestyle.

In het persbericht is te lezen dat breigoed bijzonder veel aandacht zal krijgen tijdens de herlancering van het merk. Daarnaast staan al diverse andere projecten op poten om het merk nieuw leven in te blazen aldus het bericht.