Overname-strijd: Schuldeisers Hunkemöller vangen bij Nederlandse rechter bot

De Nederlandse rechter heeft de bezwaren van meerdere schuldeisers tegen de overname van Hunkemöller afgewezen. Zij probeerden via de rechter de overname van de lingerieketen door het Amerikaanse Redwood Capital Management terug te draaien. Volgens de rechtbank is daarvoor onvoldoende bewijs en lijkt de Nederlandse zaak vooral bedoeld om druk uit te oefenen op lopende procedures in het buitenland.

Hunkemöller kwam in maart 2025 volledig in handen van Redwood, op dat moment de grootste schuldeiser. Andere obligatiehouders stapten daarop naar de rechter en startten procedures in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

De rechtszaak in Nederland is gericht tegen de bestuurders van diverse bv’s die aan Hunkemöller zijn gelinkt. Deze bestuurders worden beschuldigd van onrechtmatig handelen omtrent de overname en de schuldeisers willen daarom het recht dat de overname nietig wordt verklaard en dat er een schadevergoeding wordt betaald. Hiervoor ziet de Nederlandse rechter echter niet genoeg bewijs en is het van mening dat de Nederlandse rechtszaak puur wordt ingezet als drukmiddel voor de zaken in het buitenland.

De overname van Hunkemöller onder de loep

Hunkemöller gaf in 2022 obligaties uit aan meerdere partijen, waaronder Redwood Capital. Aanvankelijk golden voor alle obligatiehouders dezelfde voorwaarden. In 2024 werd echter een nieuwe financieringsdeal gesloten tussen Hunkemöller en Redwood. Door deze zogeheten up-tiering-constructie kreeg Redwood voorrang boven andere schuldeisers en groeide het uit tot de grootste obligatiehouder. De overige obligatiehouders werden daardoor naar eigen zeggen achtergesteld, zo blijkt uit rechtbankstukken.

Deze overige obligatiehouders geven aan dat ze Hunkemöller al vaker extra financiering hadden aangeboden, maar dat hier niet op in werd gegaan. Toen duidelijk was dat er sprake was van up-tiering, zochten de schuldeisers contact met de Nederlandse lingerieketen voor toelichting en het verzoek dat het ongedaan werd gemaakt. Dit gebeurde niet waarop de rechtszaak in New York is gestart die nog steeds niet is afgerond.

Toen Hunkemöller begin 2025 in zijn geheel overging naar Redwood Capital waren de overige obligatiehouders hierover ook niet geïnformeerd. Deze partijen geven aan dat de transactie-prijs waarschijnlijk veel lager ligt dan de marktwaarde van de lingerieketen, maar voeren hier geen bewijs voor aan.

In hun verweerschrift stellen Hunkemöller International, Shero Holdco, Shero Midco en de aangeklaagde bestuurders dat alle transacties zijn uitgevoerd volgens het toepasselijke buitenlandse recht en binnen de contractuele afspraken. De betrokken schuldeisers waren volgens hen op de hoogte van de risico’s en hebben deze bewust aanvaard. Dat de uitkomst nadelig is voor bepaalde obligatiehouders, hoe teleurstellend ook, vormt volgens het verweer geen grond voor een procedure tegen de Hunkemöller-groep of haar bestuurders. De rechter volgt deze redenering en wijst de verzoeken van de schuldeisers af.