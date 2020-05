Overname Victoria’s Secret definitief van de baan

L Brands, Inc. (de eigenaar van Victoria’s Secret) en Sycamore Partners hebben de eerder gesloten overeenkomst voor de overname van het lingeriemerk beëindigd. L Brands, Inc. meldt dit in een persbericht.

De Amerikaanse groep dat het nog steeds de bedoeling is dat Victoria’s Secret als een alleenstaand bedrijf zal gaan opereren, in plaats van onderdeel van de groep. L Brands, Inc. heeft namelijk nog een merk in het portfolio: Bath & Body Works. De overeenkomst met Sycamore Partners was erop gericht dat Victoria’s Secret ondergebracht zou worden in een separaat bedrijf.

De directeur van de L Brands, Inc. directie, Sarah Nash, meldt in het bericht dat het werkt aan kostenbesparing bij Victoria’s Secret en dat het de resultaten wil verbeteren. Ook geeft ze aan dat in ‘deze uitdagende tijden het beter is voor het bedrijf, de aandeelhouders en de partners om de uitdagingen aan te gaan en de merken te positioneren voor succes dan dure en afleidende rechtszaken aan te gaan om een partnerschap met Sycamore af te dwingen’. Vorige week werd namelijk bekend dat L Brands, Inc. naar de rechter wilde stappen omdat Sycamore van de overeenkomst afzag.

Het bericht meldt eveneens dat Stuart Burgdoerfer de functie van interim CEO voor Victoria’s Secret zal gaan vervullen.