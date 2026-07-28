Overnamebod Frasers Group op Hugo Boss is na EU-goedkeuring onvoorwaardelijk

Brits retailconcern Frasers Group (Frasers) heeft van de Europese Commissie goedkeuring gekregen voor zijn vrijwillig openbaar overnamebod op alle gewone aandelen in het Duitse modehuis Hugo Boss. De regelgevende goedkeuring, verleend op 27 juli 2026, voldoet aan de biedingsvoorwaarde uit het biedingsdocument van 25 juni 2026. Daarmee is het overnamebod onvoorwaardelijk.

Frasers kondigde het vrijwillig openbaar overnamebod aan op 10 juni 2026.

Bod van 38 euro per aandeel loopt tot 13 augustus

Het bod van 38 euro per aandeel staat nog open voor aandeelhouders van Hugo Boss. Na de vervulling van de fusiecontrolevoorwaarde sluit de aanvullende aanvaardingsperiode op 13 augustus 2026 om 23.00 uur Britse tijd.

Frasers maakte eerder bekend dat het via de uitoefening van putopties extra aandelen heeft verworven, waarmee het de verplichte drempel van dertig procent onder de Duitse overnameregels overschrijdt.

Mogelijke leiderschapswisseling bij Hugo Boss

Na het overschrijden van de drempel duiken berichten op dat Frasers actief voorbereidt om zijn chief executive, Michael Murray, aan het hoofd van Hugo Boss te plaatsen. Volgens een bericht van The Times van afgelopen zondag legt het door Mike Ashley gecontroleerde retailbedrijf de basis om Murray als chief executive van het in Metzingen gevestigde merk te positioneren, met als doel meer operationele invloed op het bedrijf.

Frasers benoemde Murray in 2022 tot groepsdirecteur op 33-jarige leeftijd, als opvolger van zijn schoonvader Ashley. Murray trad in 2015 in dienst bij de groep, actief in vastgoed en retail. In 2019 werd hij hoofd van de elevatiestrategie en leidde hij de rebranding van Sports Direct International naar Frasers Group. In mei vorig jaar werd Murray benoemd in de raad van commissarissen van Hugo Boss.

Strategische expansie bepaalt jaarverwachting

Het overnamebod op Hugo Boss past in een bredere wereldwijde strategie van Frasers. Naast de transactie in Duitsland lanceerde het bedrijf een openbaar overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar (0,40 euro) per aandeel op de Australische schoenengroothandel Accent Group, waarin het momenteel een aandelenbelang van 22,9 procent houdt.

Over de 52 weken eindigend op 26 april 2026 rapporteerde Frasers een groepsomzet van 5,33 miljard pond, mede dankzij een stijging van 59,2 procent in internationale verkopen. Vanwege de lopende overnamebiedingen kondigde de raad van bestuur van Frasers eerder aan de financiële prognose voor het boekjaar 2027 uit te stellen tot de halfjaarcijfers. De raad wijst erop dat de acceptatieniveaus kunnen leiden tot een reeks structurele uitkomsten.