Overnames zorgen voor flink hogere omzet bij Frasers Group

Frasers Group Plc behaalde in het eerste half jaar van boekjaar 2023 een omzet van 2.6 miljard dollar (2,5 miljard euro), een groei van 12,7 procent ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit het half jaarverslag van de modegroep. De omzetgroei is volgens het bedrijf met name te danken aan de overnames die het dit jaar deed.

Zo werd Missguided in juni van dit jaar overgenomen voor 20 miljoen pond (23 miljoen euro). In november volgende een overname van Gieves & Hawkes. Ook nam Frasers Group eerder al retailer Studio Retailer en e-tailer I Saw it First over.

Exclusief acquisities en gecorrigeerd voor inflatie steeg de omzet ter vergelijking met 3,9 procent. De gerapporteerde winst voor aftrek van belasting was 284,6 miljoen dollar (271,2 miljoen euro) en nam daarmee met 53 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Ook de aangepaste winst voor aftrek van belasting, exclusief de inkomsten van overnames en gecorrigeerd voor inflatie nam met 54 procent toe, tot een totaal van 267,1 miljoen dollar (254,5 miljoen euro).

Over de toekomst deelt het bedrijf: "Hoewel de macro-economische omgeving duidelijk uitdagend is en de achtergrond voor het komende jaar moeilijk met zekerheid te voorspellen is, hebben we een sterk strategisch en commercieel momentum achter ons en blijven we vertrouwen in onze verwachtingen voor een aangepaste winst voor aftrek van belasting van 450 miljoen dollar (429 miljoen euro) tot 500 miljoen dollar (476,5 miljoen euro) voor dit boekjaar."