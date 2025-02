OVS verhoogt jaarlijkse omzet met zes procent

De Italiaanse kledingretailer OVS SpA boekt in het boekjaar 2024/25 solide omzetgroei en maakt vooruitgang in de operationele winst. Dit blijkt uit een selectie kerncijfers die het moederbedrijf van winkelketens als OVS en Upim, en kledingmerken als Stefanel, vandaag publiceert.

In het afgelopen boekjaar, dat eind januari eindigde, stijgt de groepsomzet met circa zes procent ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens voorlopige cijfers. “De sterke omzetgroei in het derde kwartaal (plus 12,8 procent) werd gevolgd door een groei van ongeveer vier procent in het vierde kwartaal,” aldus de groep. Volgens de retailer is de stijging te danken aan een hogere omzet op vergelijkbare basis en de uitbreiding van het filialennetwerk. Bovendien leveren “nieuwe projecten”, vooral in de cosmeticasector, “uitstekende resultaten” op.

Daarnaast sluit de groep het afgelopen jaar af met een aanzienlijke stijging van de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA). OVS stelt dat de positieve omzetontwikkeling en een hogere brutomarge de kostenstijgingen ruimschoots compenseren.