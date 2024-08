Oxfam werkt samen met Vinted voor Second Hand modeshow op London Fashion Week

Oxfam werkt samen met de tweedehands modemarktplaats Vinted voor hun catwalkshow tijdens London Fashion Week, als onderdeel van hun zesde jaarlijkse campagne 'Second Hand September'.

De 'Style for Change'-show vindt plaats op 12 september en opent London Fashion Week met een catwalk die tweedehands kleding toont, geselecteerd door Bay Garnett. Deze kledingstukken worden daarna te koop aangeboden op Vinted via de online winkel van Oxfam.

Kehinde Brown, strategisch communicatieleider bij Oxfam, zei in een verklaring: "We zijn blij dat Vinted onze partner is voor de Style for Change modeshow, als onderdeel van onze 'Second Hand September'-campagne dit jaar. Samen hebben we als doel tweedehands mode mainstream te maken, dus deze samenwerking voelt heel natuurlijk.

"Onze modeshow zal een ultieme vertoning van duurzame mode zijn, waarvan we hopen dat het mensen inspireert om de voordelen van tweedehandskleding te ontdekken. Vinted heeft tweedehands mode toegankelijk gemaakt zoals geen andere online marktplaats dat heeft gedaan. We kunnen niemand bedenken die beter geschikt is om samen te werken om te laten zien dat tweedehandskleding net zo waardevol is, en dat door het dragen van pre-loved kleding, mensen hun persoonlijke stijl kunnen uitdrukken en tegelijkertijd bijdragen aan een groter doel."

Oxfam lanceerde in 2019 'Second Hand September' om mensen te inspireren om te winkelen op een manier die beter is voor mens en milieu, en om hen aan te moedigen tweedehands artikelen te doneren en te kopen.

