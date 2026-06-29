Pakkenmerk Suits for her op zoek naar groeigeld voor volgende fase

Sarah Abbou, oprichter van het Nederlandse pakkenmerk Suits for her, zoekt 100.000 euro groeikapitaal via een financieringsmodel met winstdeling in plaats van rente. Dat meldt ze in een interview met De Ondernemer.

De helft van de ton wil ze steken in marketing, 40.000 euro is gereserveerd voor de productie van zes nieuwe pakken en 10.000 voor [verdere] professionalisering. Op de langere termijn mikt Abbou op een eigen showroom en een b2b-verkooppunt.

Abbou zoekt daarvoor een zogenoemde 'halal lening' constructie: een financiering waarbij er geen rente wordt betaald of ontvangen. Investeerders krijgen geen gegarandeerde terugbetaling of aflossing, maar delen wel mee in de winst als het bedrijf groeit, legt ze uit.

Hoewel Abbou geen concrete omzetcijfers deelt met De Ondernemer, laat zij weten dat de omzet van Suits for her het afgelopen half jaar (januari t/m juni 2026) 182 procent groeide.

Suits for her, opgericht in 2024 brengt zakelijke pakken voor vrouwen. De kostuums van het label worden gedragen door vrouwen als Anna Nooshin, Iris de Graaf en Miluska Van ’t Lam. Suits for her deed ook mee aan Amsterdam Fashion Week.