Pakkenstart-up Resui krijgt subsidie van RVO

Nederlandse start-up Resui heeft een subsidie van 110.000 euro gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Deze subsidie wordt gebruikt om de webshop op te schalen.

Resui richt zich op de verkoop van tweedehands pakken. Dankzij de subsidie kan het verder investeren in de ontwikkeling van processen en technologie om tweedehands pakken te verwerken en gereed te maken voor verkoop op grotere schaal, zo is te lezen in het persbericht. Resui heeft een systeem ontwikkeld met machine learning algoritmes zodat klanten gematcht kunnen worden met een passend pak. "Onze technologie maakt het mogelijk om iedereen te matchen met een goed passend pak, wat we noemen een 'instant maatpak'," aldus mede-oprichter Piter Mandemaker in het bericht.

"Wij zijn erg blij met deze subsidie. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons volledig te richten op de uitvoering van het project," zegt mede-oprichter Jilles Neijndorff in het bericht. "Uiteraard zijn wij ook trots dat het RVO de waarde van ons project inziet en gelooft in onze bijdrage aan de circulaire economie," voegt Mandemaker toe.

De subsidie vanuit RVO is zeer welkom. Resui zoekt echter meerdere investeerders zodat de expansie verder opgeschaald kan worden.