Pakketbezorgbedrijven Instabox en Budbee fuseren

Instabox en Budbee gaan samen verder als Instabee, zo melden de twee bezorgbedrijven in een persbericht. De fusie is echter nog wel onder voorbehoud van de Zweedse mededingingsautoriteit.

Samen zullen de bedrijven naar eigen zeggen meer slagkracht hebben om te investeren en de ‘grenzen te verleggen van’ consument-gerichte en duurzame last-mile bezorgdiensten voor e-commerce. Daarbij ‘zal het benutten van potentiële synergie in de operatie en het bundelen van technologische oplossingen tot substantiële co2-besparingen leiden’. In het nieuwe bedrijf zal Budbee oprichter Fredrik Hamilton de functie van CEO op zich nemen en wordt Instabox oprichter Alexis Priftis executive chairman van de directie.

De van oorsprong Zweedse pakketbezorgdiensten Instabox en Budbee zijn beide internationaal actief. Instabox werkt met geautomatiseerde pakketkluizen, maar doet ook aan thuisbezorgingen. De service is actief in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland en Duitsland. Instabox nam daarnaast begin 2021 de Nederlandse pakketdienst Red je Pakketje over. Budbee focuste zich in eerste instantie juist op thuisbezorging en voegde op een later moment pas pakketkluizen toe. Budbee is naast Zweden, Denemarken en Nederland ook actief in België en Finland.

“Sinds het begin houd ik in mijn plannen altijd rekening met de lange termijn, en deze stap is een fantastische kans om samen iets substantieels neer te zetten,” aldus Budbee oprichter Fredrik Hamilton in het persbericht. “Ik heb Instabox altijd gevolgd en ik ben onder de indruk van hun groeipad. Dit voelt als een perfecte match en ik kijk ernaar uit om al mijn nieuwe collega’s te leren kennen. We zullen samen mooie dingen bereiken.” Alexis Priftis, oprichter van Instabox vult aan: “Ik denk dat dit hele goede fit is tussen twee bedrijven die veel waarden delen. Wederzijds respect en bewondering is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en ik ben blij dat we nu samen achter het doel kunnen staan om e-commerce bezorgingen verder te transformeren met een obsessie voor klantervaring en duurzaamheid. Ik kan niet wachten om te zien wat we samen kunnen bereiken.”

Zoals eerder gezegd moet de Zweedse mededingingsautoriteit zich nog wel over de fusie buigen.