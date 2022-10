Pakketbezorger DHL opent nationaal sorteercentrum in Dordrecht

Pakketbezorger DHL Parcel heeft op 18 oktober 2022 zijn vierde sorteercentrum voor pakketten geopend in Dordrecht, zo staat in het persbericht. Met de opening van het sorteercentrum zet het pakketbedrijf een stap meer op de Nederlandse markt.

DHL Parcel is de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo heeft het een marktaandeel van 40 procent in 2021. Dat aandeel werd bereikt door een investeringsprogramma dat vanaf 2018 tot en met volgend jaar zeshonderd miljoen euro bedraagt, zo is te lezen. De ontwikkeling resulteert in een ‘slagvaardige organisatie’ en digitaal ondersteund netwerk, dat door een samenstel van nationale, regionale en lokale punten inspeelt op wisselende capaciteitsbehoeften bij webshop, klinkt het.

Wouter van Benten, CEO van DHL Parcel Benelux, over de uitbreiding in het persbericht: “Door te investeren in capaciteit en kwaliteit zien we een groeiend marktaandeel. Daarmee zetten we in toenemende mate de toon op de Nederlandse markt, ook als het gaat om duurzaamheid en goede arbeidsrelaties.”