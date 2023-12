Pakketdrukte in aanloop naar kerst: ‘Voor retailers is plan B raadzaam’

De feestdagen zijn gebruikelijk drukke dagen voor pakketbezorgers – en voor consumenten is het spannend of hun online bestellingen op tijd aankomen. In de week van pakjesavond was een op de vijf pakketten vertraagd, blijkt uit cijfers van de pakketradar Wuunder.

Volgens het onderzoek is het niet uitzonderlijk dat in deze tijd van het jaar bijna twintig procent van de pakketten vertraagd is. Wél opvallend is dat in week 49, doorgaans een rustige week na Black Friday, twintig procent van de zendingen vertraagd was. Er is dan ook een stijging in het aantal vertragingen te zien ten opzichte van dezelfde week in 2022. Toen was 6,8 procent van de pakketten vertraagd.

Per provincie waren er in week 49 grote verschillen in het aantal vertraagde pakjes. In Zeeland en Utrecht moesten consumenten het meest geduld hebben: daar waren respectievelijk 33,2 en 24,9 procent van de pakketten vertraagd. In Drenthe kwam ‘maar’ 10,3 procent van de pakketten met vertraging aan.

In de aanloop naar kerst blijft de pakketdrukte volgens het onderzoek stabiel. Vanaf week 50 zijn de voorspellingen volgens Wuunders ‘rooskleurig’. De week voor kerst is over het algemeen een zeer drukke week. Het risico dat de zaterdag voor kerst niet alles zal worden afgeleverd is groot. “Voor retailers is het raadzaam om bijvoorbeeld ook direct in parcelshops te leveren of een express of same-day vervoerder te gebruiken. Zo hebben zij een plan B om pakketten ook op drukkere dagen op tijd bij de consument te krijgen”, aldus Jeroen Gehlen, medeoprichter van Wuunder.

De pakketradar van Wuunder bevat Nederlandse pakketbezorgdiensten van: GLS, DHL Parcel, DPD en PostNL.