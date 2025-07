Palestijns BDS Nationaal Comité roept op tot boycot van Zara en Inditex

Het Palestijnse BDS Nationaal Comité (BNC) roept internationaal op tot een boycot van Zara en Inditex. De reden: vermeende medeplichtigheid aan het Israëlische regime. Deze campagne wil consumenten, werknemers, kunstenaars en mensenrechtenactivisten mobiliseren. Het doel is om Inditex onder druk te zetten. De BNC wil dat Inditex haar activiteiten in Israël staakt. Ook wil de organisatie dat alle banden met het 'apartheids- en genocideregime' worden verbroken.

FashionUnited heeft contact gezocht met Inditex voor een reactie, maar tot op heden nog geen contact kunnen krijgen met het modebedrijf.

Volgens de BNC hebben Zara en Inditex de afgelopen jaren een reeks 'misdaden' begaan. Deze misdaden tonen volgens de organisatie een systematische steun aan Israël. Een voorbeeld is een incident uit 2021. Een ontwerpster van Zara maakte toen opmerkingen die als beledigend werden beschouwd voor het Palestijnse volk. Ook wordt de controversiële samenwerking van de Israëlische franchisenemer met extreemrechtse politici aangehaald. Het antwoord van het bedrijf bestond uit 'zwakke' verklaringen. Concrete verantwoordelijkheid werd niet genomen.

Een ander twistpunt was de visuele campagne voor de 'Atelier'-lijn van Zara in 2023. Critici vonden dat deze campagne pijnlijke beelden opriep die verband hielden met het conflict in Gaza. Zara trok de campagne terug en stopte de lijn. De BNC vindt deze gebaren echter onvoldoende en symbolisch. De organisatie stelt dat het merk actief blijft in Israël en zelfs uitbreidt. Zo opende Zara in 2025 haar grootste winkel in Tel Aviv, midden in een Israëlisch militair offensief in Gaza.

Ook de keuze voor Israëlische modellen in recente campagnes is bekritiseerd. Dit wordt gezien als een manier om het imago van Israël te 'witwassen' tijdens een conflict. De pro-Palestijnse organisatie wijst ook op het gebrek aan publieke stellingname van Inditex. De organisatie vindt dat Inditex zich niet heeft uitgesproken tegen de vernietiging van het Palestijnse culturele erfgoed of de moord op belangrijke figuren in de textielindustrie.

De BNC waarschuwt Inditex voor mogelijke juridische gevolgen. Activiteiten in een land dat beschuldigd wordt van mensenrechtenschendingen kunnen gevolgen hebben. De organisatie baseert zich op een juridisch rapport van Dr. Irene Pietropaoli voor SOMO en Al-Haq. Zelfs het betalen van belasting in Israël zou medeplichtigheid aan genocide kunnen betekenen. De verklaring eindigt met een oproep aan consumenten en organisaties om Zara te boycotten totdat Inditex alle banden met het Israëlische regime verbreekt.

Dit artikel is een samenvatting van het origineel geschreven voor FashionUnited.ES door Jaime Martínez, aangepast voor internationale lezers door Alicia Reyes Sarmiento.