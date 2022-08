Pandora benoemt Mary Carmen Gasco-Buisson tot CMO

Mary Carmen Gasco-Buisson is benoemd tot nieuwe Chief Marketing Officer (CMO) van Pandora. Gasco-Buisson, die momenteel werkzaam is als Global Vice President bij Unilever, zal rapporteren aan CEO Alexander Lacik en deel uitmaken van Pandora's Executive Leadership Team, zo is te lezen in een persbericht.

Gasco-Buisson heeft eerder ook gewerkt als Global Marketing & Innovation Director voor Hugo Boss Fragrances en zorgde met haar werkzaamheden voor Unilever's merk Axe voor een omzet van meer dan 1 miljard euro in meer dan 80 markten. Ze zal in de herfst van dit jaar bij Pandora komen werken vanuit het wereldwijde hoofdkantoor van Pandora in Kopenhagen, Denemarken.

"Ik ben erg blij dat Mary Carmen ons team komt versterken en ons zal helpen om de groeiambities te realiseren die we met de Phoenix-strategie hebben gesteld. Ze heeft een uitstekende ervaring in het opbouwen, uitbreiden en transformeren van wereldwijde consumentenmerken. Ze heeft een diep inzicht in de hedendaagse consument, en kan deze kennis vertalen naar innovatieve bedrijfsstrategieën. Pandora staat sterker dan ooit, en we zullen vanuit deze sterke positie het bereik van ons merk nog veel verder uitbreiden. Ik ben ervan overtuigd dat Mary Carmen een belangrijke bijdrage zal leveren om dat te bereiken," zegt CEO Alexander Lacik in het persbericht.

Gasco-Buisson vult aan: "Pandora is het grootste wereldwijde sieradenmerk. Het heeft een sterke positie in alle markten en bij alle generaties, en is geliefd bij miljoenen consumenten wereldwijd. Ik ben erg blij om me bij dit geweldige merk en team aan te sluiten en met Pandora nog meer mensen over de hele wereld te bereiken".

De afgelopen drie jaar heeft Pandora zijn marketingactiviteiten uitgebreid. Momenteel investeert het ongeveer 13 tot 15 procent van zijn omzet in marketing, tegenover ongeveer 9 procent in 2018, zo is in het persbericht te lezen. In 2020 heeft Pandora nieuwe middelen toegevoegd op het gebied van digital, data analytics en brand partnering. Het bedrijf nam ook een aantal senior marketing executives aan voor zijn hoofdkantoor in Kopenhagen en het introduceerde nieuwe productlijnen, waaronder de in laboratoria gecreëerde duurzame diamanten collectie Brilliance, en de herlancering van Pandora Me gericht op Gen Z en millennials.

Pandora sieraden worden verkocht in meer dan 100 landen via 6.800 verkooppunten, waaronder meer dan 2.600 concept stores. Pandora is genoteerd aan de Nasdaq Kopenhagen-beurs en behaalde in 2021 een omzet van 23,4 miljard Deense Kroon (omgerekend 3,1 miljard euro).