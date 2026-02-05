Pandora bevestigt resultaten boekjaar 2025 en geeft vlakkere prognose voor 2026

De Deense sieradengigant Pandora bevestigt de financiële resultaten voor het boekjaar 25. De omzetgroei van 6 procent ligt onder de oorspronkelijke prognose van 7 tot 9 procent.

De vergelijkbare groei is twee procent en de EBIT-marge 23,9 procent, iets onder de verwachte 24 procent. De kasconversie is met 65 procent sterk.

In een verklaring zegt Berta de Pablos-Barbier, de nieuwe CEO en president van Pandora: “Hoewel de macro-economische omstandigheden uitdagend waren, bleef de groei onder onze verwachtingen”.

“Als nieuwe CEO zijn mijn prioriteiten duidelijk. We hebben plannen om de aantrekkelijkheid van het merk te versterken, de blootstelling aan grondstoffenprijzen te verminderen en onze aanpak voor winstgevende groei te ontwikkelen,” voegt de Pablos-Barbier toe.

Voor 2026 verwacht Pandora een organische groei van min 1 tot plus 2 procent en een EBIT-marge tussen 21 en 22 procent. De huidige handel in het eerste kwartaal toont een vlakke vergelijkbare groei.

Hervatting van het aandeleninkoopprogramma volgt zodra de plannen voor de overstap naar sieraden met een platinalaag verder gevorderd zijn, in het licht van de sterk stijgende zilverprijzen.