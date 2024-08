Pandora blijft groeien, verhoogt jaarverwachting

Deense sieradenketen Pandora blijft groeien. Nadat het bedrijf enkele jaren geleden begon aan een ommekeer, schrijft het nu opnieuw mooie groeicijfers. Dankzij de positieve cijfers verhoogt het bedrijf nu ook de verwachting voor het gehele financiële boekjaar, aldus een statement.

Pandora noteert een organische omzetgroei van 16 procent in het eerste financiële halfjaar. Hierdoor komt de omzet neer op 13,6 miljard Deense kroon. Omgerekend is dit 1,82 miljard euro.

Het merk stond voorheen vooral bekend om de bedelarmbanden, maar maakt sinds enkele jaren stappen naar een volwaardige juwelier. Het is een strategie die nu zijn vruchten afwerpt, zo bevestigt ook CEO Alexander Lacik in het bericht. “Onze strategie blijft Pandora naar nieuwe hoogtepunten brengen ondanks de algemene trend van een lagere consumentenvraag. We zijn met succes onze reis gestart naar het maken van een ‘full jewelry brand’ en onze resultaten tonen aan dat consumenten het leuk vinden. Dankzij onze sterke resultaten verhogen we opnieuw onze verwachting voor 2024 en kijken we met optimisme naar de tweede helft van het jaar.”

Eerder verwachtte het bedrijf nog een stijging tussen de acht en tien procent voor het gehele boekjaar. Dit is nu naar boven bijgesteld tot een niveau van negen tot twaalf procent groei.