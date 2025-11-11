Pandora opent kantoren in Singapore voor regionale expansie

Juwelenmerk Pandora, met hoofdkantoor in Kopenhagen, Denemarken, opent nieuwe regionale kantoren in Singapore om zijn strategie voor versnelde groei in Azië te stimuleren.

Het nieuwe regionale hoofdkantoor zal de Asia Cluster van Pandora overzien. Het fungeert als centrale hub ter ondersteuning van de groei in belangrijke markten, waaronder Japan, Zuid-Korea en India. Dit omvat een mix van eigen winkels en distributiemarkten in de regio.

De opening wordt ondersteund door de Singapore Economic Development Board (EDB) en weerspiegelt Pandora's langetermijnengagement in Azië als strategische groeiregio. Het merk wil hiermee momentum opbouwen in zowel gevestigde als opkomende markten.

Massimo Basei, commercieel directeur bij Pandora, zegt in een verklaring: “Azië biedt een enorme kans voor Pandora. Met dynamische markten zoals India, Japan, Indonesië en Zuid-Korea die klaar zijn voor uitbreiding, is de strategische ligging en het levendige ondernemingsklimaat van Singapore de ideale uitvalsbasis voor onze expansie in de regio.”

“We investeren in een toegewijde opzet en ambitieuze wervingsplannen om een sterke basis te leggen voor duurzame groei.”

Het Aziatische hoofdkantoor is gevestigd in Marina Bay, in het hart van het financiële en commerciële district van Singapore. Het zal een team van ongeveer 50 mensen huisvesten, verdeeld over branding en marketing, marktontwikkeling en operations. Pandora voegt eraan toe dat de werving in de komende maanden van start gaat.

Dino Tan, senior vicepresident en hoofd Europa bij EDB, voegt toe: “We verwelkomen de beslissing van Pandora om hier zijn Aziatische hoofdkantoor te vestigen. Hiermee wordt de positie van Singapore als zakelijke hub voor consumentenbedrijven die hun bereik in de regio willen uitbreiden, benut.”

“De uitgebreide aanwezigheid van Pandora zal bijdragen aan de levendigheid van wereldwijde lifestyle- en consumentenmerken in Singapore en interessante carrièremogelijkheden creëren voor Singaporezen.”

De sieraden van Pandora worden verkocht in meer dan honderd landen via 6.800 verkooppunten, waaronder meer dan 2.700 conceptstores.